Путин и Макрон проинформировали друг друга о мерах по противодействию коронавирусу

Москва, 26 марта. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон проинформировали друг друга о введенных в государствах мерах по противодействию COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главы государств провели в формате видеоконференции разговор, который состоялся перед экстренным саммитом G20 («Группы двадцати») по инициативе Парижа. Они обменялись мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению этой инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий», — говорится на сайте.

Кроме того, президенты подтвердили настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан России и Франции на родину, а также договорились об обеспечении условий для транспортировки медицинских средств и оборудования.

Отмечается, что в рамках совместной борьбы с вирусом Путин и Макрон обсудили также возможное взаимодействие в Совбезе ООН.

По завершении разговора главы государств присоединились к саммиту «Большой двадцатки», который в связи с распространением инфекции проводился в формате видеоконференции. В центре обсуждения находился вопрос борьбы с коронавирусом и экономическими последствиями пандемии.