ФСБ задержала фигуранта дела о гибели псковских десантников в Чечне

Москва, 26 марта. Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала во Владимирской области бывшего боевика, участника боя у высоты 776 в Чечне в 2000 году, в результате которого погибли 84 псковских десантника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ собрали неопровержимые доказательства участия Майрбека Башаева 1983 года рождения в преступлении. Ему вменяется обвинение по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Башаева доставили в СК, следователи выясняют роль и устанавливают действия задержанного. Кроме того, проверяется причастность Башаева к другим преступлениям.

Бой на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни, вошедший в историю как подвиг 6-й роты псковских десантников, прошел 20 лет назад. Он продолжался с 29 февраля по 1 марта. Погибли 84 русских воина и, по разным оценкам, от 400 до 600 боевиков. Корреспондент Федерального агентства новостей взял интервью у командира отряда, который самым первым вышел к месту гибели 6-й роты.