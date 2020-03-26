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Житель Польши спас памятник советским солдатам, установив его на своем участке

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Житель Польши спас памятник советским солдатам, установив его на своем участке

Варшава, 26 марта. Житель деревни Млыниско на севере Польши Марек Халупка решил спасти памятник советским солдатам от уничтожения и перенес его на свой личный участок.

Памятник «Уничтожившим гитлеризм» состоит из двух фигур солдат высотой несколько метров. Он стоял в парке города Велюнь, но власти Польши, руководствуясь законом о «декоммунизации», планировали его снести. Халупка решил во что бы то ни стало спасти монумент.

«Я не мог допустить, что памятник разрушат, поэтому решил оформить его в собственность», — цитирует его «ФедералПресс».

Мужчина нанял бригаду рабочих, которые перенесли памятник на его личный участок. Рядом с фигурами солдат новый владелец установил табличку со словами «спаси от забвения».

Еще в 2017 году президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон, запрещающий пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях объектов, зданий и помещений для публичного пользования. Документ предполагает и снос советских памятников. При том, что во время освобождения Польши героически погибли более 600 тысяч советских солдат, а убиты нацистами — свыше 700 тысяч советских военнопленных.

Житель Польши спас памятник советским солдатам, установив его на своем участке

В январе представители Польши обвинили Советский Союз в «развязывании Второй мировой войны», приравняв его историческую роль к роли гитлеровской Германии. Это далеко не первая попытка уменьшить вклад СССР в победу над нацистами — Варшава не раз была замечена в стремлении сфальсифицировать историю, пишет «Царьград». Позицию Польши поддерживают и на Украине.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия защитит память о Второй мировой войне, представив миру историческую правду в виде архивных документов, собранных в специальном центре.

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Источник: РИА Новости
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