ПНС объявило о начале новой наступательной операции «Шторм мира»

Триполи, 26 марта. Руководство так называемого Правительства национального согласия (ПНС) 25 марта объявило о начале новой наступательной операции «Шторм мира». Террористы развернули полномасштабную атаку на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), нарушив свое обещание соблюдать гуманитарное перемирие, введенное 18 марта.

Примечательно, что ПНС открыто говорит об активизации военных операций, не скрывая фактов нарушения режима прекращения огня. Официальный представитель ПНС Махаммада Кануну заявил, что утром среды, 25 марта, им удалось захватить авиабазу аль-Ватыя, несколько единиц боевой техники и боеприпасы. Вскоре ЛНА удалось освободить авиабазу, вынудив джихадистов отступить. Кадры с места событий после отбитой атаки ПНС были опубликованы в Facebook-аккаунте AlHadathTV.

Под ударом террористов вновь оказались жилые кварталы города Кастельверде, сообщается о нескольких погибших, их тела были обнаружены в районе аш-Шаридат. Под подозрение в организации нападения попали боевики из Тархуна.

Кануну также сообщил о серии атак ПНС на позиции ЛНА на южных окраинах Триполи. Террористы задействовали артиллерию для обстрела техники ЛНА, находящейся в районе ар-Рамла, канал «Февраль» опубликовал видео, где видны удары радикалов.

Боевики ПНС применили гаубичную артиллерию в парке ан-Наср, использовав ее для обстрелов сил ЛНА. Об этом сообщил пользователь Twitter.

Армия Халифы Хафтара подтвердила, что вооруженные группировки, подконтрольные Файезу Сарраджу, организовали несколько атак в районе аль-Ахъя аль-Бария и лагеря «ан-Наклия». Бандитам не удалось продвинуться вглубь. ЛНА оттеснила их назад, полностью зачистив местность от джихадистов.

На направлении Машруа аль-Хадба зафиксировано очередное нападение боевиков ПНС. Известно, что 301-й пехотный батальон атаковал ЛНА недалеко от лагеря Хамза. Столкновение не привело к серьезным потерям.