Российские специалисты в Италии будут лечить пожилых людей в пансионатах

Москва, 26 марта. Российские специалисты, направленные в итальянский Бергамо для оказания помощи Риму в борьбе с коронавирусом, в пятницу приступят к лечению пожилых людей, которые находятся на карантине в пансионатах. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Прежде всего, российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями сейчас приспособлены для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

На месте работает 8 бригад, состоящих из врачей и медсестер, которые будут обслуживать 7-10 пансионатов. Отметим также, что местные власти распорядились провести дезинфекцию всех объектов здравоохранения, городской инфраструктуры и транспорта.

На днях в Италию прибыло несколько самолетов Минобороны России. Они привезли медицинское оборудование (маски, пробирки, оборудование для тестов, защитные костюмы и так далее), а также группу военных врачей и вирусологов. Встречать российские самолеты на аэродром отправился лично министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и еврокомиссар по чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области Доменико Аркури.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.