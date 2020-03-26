Назван обязательный к просмотру на карантине фильм

Нью-Йорк, 26 марта. Журналистка и кинокритик издания Collider Элли Геммилл назвала фильм, который обязательно стоит посмотреть во время карантина, чтобы расслабиться.

Эксперт считает, что каждому следует увидеть боевик 2013 года с элементами хоррора «Война миров Z» режиссера Марка Форстера в главной роли с Брэдом Питтом, с которым «все становится лучше».

«Это единственный фильм, который действительно помогает расслабиться, даже несмотря на то, что в нем рассказывается напряженная история, связанная с эпидемией страшного вируса. Но это именно то, что необходимо посмотреть», — цитирует Геммилл «Культуромания».

По мнению журналистки, лента Форстера отражает нынешнюю «сюрреалистическую» реальность, в которой события развиваются почти так же, как во время пандемии коронавируса.

Она отмечает, что мотивацией к просмотру служит и то, что режиссер предлагает в картине решение проблемы, пусть даже и вымышленной.

«Война миров Z» рассказывает о том, как бывший сотрудник ООН Джерри Лэйн оказывается в эпицентре эпидемии неизвестного вируса, который за секунды превращает людей в зомби. Он пытается найти противоядие, путешествуя со своей командой практически по всему охваченному эпидемией миру, являясь единственной надеждой на спасение.

Помимо фильма Форстера, Гемиилл рекомендует посмотреть работу Стивена Содерберга «Заражение» (2011), показывающую, как международная организация врачей совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельного вируса, и ленту Вольфганга Петерсена «Эпидемия» (1995), в которой специалисты-эпидемиологи ищут первого носителя смертельного вируса для создания сыворотки против него.