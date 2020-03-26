Правительство РФ вводит штрафы за нарушение карантина

Москва, 26 марта. Правительство РФ вводит штрафы для физических и юридических лиц за нарушение карантина по коронавирусу, соответствующая поправка будет внесена в Кодекс об административных правонарушениях.

Глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что необходимость мер для борьбы с COVID-19 «очевидна для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации». Несмотря на то, что большинство понимает важность мер, есть и те, кто демонстрирует легкомыслие, добавил премьер.

«Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», ― заявил глава кабмина на заседании в четверг.

По данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве. Таким образом, коронавирус охватил уже 56 регионов РФ. При этом девять человек с инфекцией за минувшие сутки полностью выздоровели.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани.