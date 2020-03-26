Названы страны с наибольшим количеством «застрявших» россиян

Москва, 26 марта. Альянс туристических агентств РФ Алексан Мкртчян рассказал о ситуации с эвакуацией российских туристов, застрявших за границей из-за коронавируса.

По его словам, «организованные» туристы вывезены на 95%, однако есть проблема с вывозом соотечественников из некоторых отдельно взятых стран. Так, например, ни в Перу, ни на Филиппины не летает ни одна российская авиакомпания. А полеты на египетские курорты были запрещены еще до эпидемии коронавируса.

Сейчас россияне, которые уезжали отдыхать самостоятельно, без турфирмы, и брали билеты у иностранных авиакомпаний, теперь просят вернуть их на родину. Мкртчян поспешил успокоить граждан, заверив их, что российские власти их не бросят.

По словам главы Альянса туристических агентств, около 3 тыс. российских туристов на сегодняшний день находится в Египте (Шарм-эль-Шейх и Хургада), менее 100 человек — в Боливии, Перу, Колумблии и Филиппинах.

«Достаточно много застряло в Эмиратах, но по другой причине. Аэропорт Дубая прекратил работу на сутки раньше заявленного, в итоге более двух тысяч россиян застряло там», — рассказал Алексан радио Sputnik.

Напомним, что на днях вице-премьер РФ Татьяна Голикова распорядилась организовать вывоз россиян из охваченных коронавирусом. При этом она разрешило Минтрансу привлекать для этих целей силы Минобороны РФ, МЧС и Управделами президента. Кроме того, Голикова поручила Минтрансу организовать вывоз россиян из Египта с привлечением сил белорусской авиакомпании «Бедавиа» в счет ее задолженности перед РФ.