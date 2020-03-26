Россиянка рассказала, как туристы выживают на Шри-Ланке

Шри-Джаяварденепура-Котте, 26 марта. Находящимся на Шри-Ланке туристам приходится добывать еду, бегать тайком на пляж и придумывать план на случай, если их отель закроется.

Подробностями отдыха в условиях пандемии коронавируса поделилась журналистка KP.RU. По ее словам, 20 марта в стране был введен комендантский час. Причем он действует не только в ночное время. Сначала его ввели сразу на выходные. На улицах ввели патрули. Полицейские отлавливали нарушителей.

«Ад приходил неспешно. О комендантском часе мы с подругой узнали на пляже. <...> Выскочила из воды, побежала звонить туроператору, чтобы развеять слухи», — вспоминает она.

Однако эта информация подтвердилась, ей посоветовали скорее направляться в магазин, покупать все, что нужно сейчас, потому что через два часа на улицу будет нельзя выходить. Вместе со своей подругой девушка последовала этому совету. В магазинах ожидаемо творилась паника. Местные скупали мешками крупы, воду и бананы.

Комендантский час продлился и после выходных. Правда, было сделано небольшое «окошко» с 06.00 до 14.00, чтобы купить продукты и вернуться в изоляцию.

«Попасть в это время в магазины не реально. Во-первых, там сумасшедшие очереди, а, во-вторых, вход разрешен только в масках, которые тут не продают», — посетовала она.

Таким образом, шанс добыть еду появился далеко не у всех. Почти все придорожные палатки закрылись, а в оставшихся выбор товаров был очень невелик. К тому же местные продавцы начали задирать цены, зная, что туристам некуда деваться. В сложившейся ситуации у людей остается выбор: либо голодать, либо рисковать.

Журналистка уточнила, что поесть во время комендантского часа можно только в нескольких заведениях на пляже, которые крышует полиция.

«Но туда еще дойти надо. Могут задержать на полпути. В таком случае местные советуют говорить стражам порядка, что вы ищите «ням-ням», — пояснила она, добавив, что тут главное — улыбаться.

Дороги к пляжу патрулируют полицейские. Местные рискуют и возят туда туристов на тук-туках втридорога. Все на свой страх и риск. Если остановят, то водитель лишится транспортного средства и будет задержан. Как поступают с туристами в таком случае, непонятно. Но по слухам, отпускают.

Еще одна сложность — деньги. Все обменники закрылись. Журналистка уточнила, что во время комендантского часа обменять деньги можно из-под полы, также из-под полы можно купить фрукты или магниты. Нужно просто знать «секретные места».

«Главное — не попасться на глаза полиции, пока будете их искать.Выходить на улицу нельзя ведь. Но и голодным в номере сидеть не хочется», — добавила она.

Но еще сильнее россиян тревожит вопрос, как возвращаться домой. Многие туристы, по ее словам, после отмены рейсов и закрытия границ решили остаться на Шри-Ланке: «Говорят, что это дешевле, чем покупать еще одни билеты на чартер». Действительно, жить на Шри-Ланке довольно дешево. Другой вопрос — где?

«Отели закрываются. А те, что еще работают, отказываются заселять приезжих», — пожаловалась девушка.

Спасением стали соцсети. В пабликах отелей «друзья по сложным обстоятельствам» могут подсказать, как снять комнату. В этих же чатах есть советы по обмену денег.