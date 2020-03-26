ВОЗ похвалила опережающую пандемию коронавируса Россию

Москва, 26 марта. Меры, применяемые властями России по противодействию коронавирусной инфекции, замечательные, страна находится «на шаг впереди» в борьбе с эпидемией. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

На пресс-конференции в Москве Вуйнович похвалила усилия властей РФ, направленные на недопущение распространения вируса.

«Меры, которые Россия применяет с первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая, что есть новый вирус, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс, и он расширяется», — оценила она.

Она подчеркнула, что стратегия России по данному вопросу совпадает с рекомендациями, которые ВОЗ дала всему миру. Вуйнович считает, что РФ практически опередила инфекцию своей подготовленностью: это касается и эпидемиологического надзора, и самоизоляции, пишет НСН.

«Россия находится на шаг вперед перед эпидемией, надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом будет сохраняться», — цитирует ее «ФедералПресс».

Согласно последним данным, коронавирусная инфекция охватила более 160 стран мира, ее жертвами стали свыше 22 тысяч человек, заразились около 492 тысяч. В России выявлено 840 случаев заболевания, тогда как во многих государствах это число давно перевалило за несколько тысяч. Власти ряда стран, в особенности Европы, вынуждены были закрыть границы и ввести жесткие карантинные меры.

Власти России не только утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения коронавируса по стране, но и организовали помощь Италии, где от инфекции скончались уже более семи тысяч граждан. Самолеты Ил-76 отправили туда мобильные бригады российских военных специалистов и врачей, которые взяли с собой автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Впервые вспышку заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Некоторые специалисты, к примеру, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин, полагают, что вирус завезли в КНР американские ученые.