Манукян: Неверие Лещенко в коронавирус горько аукнулось Малахову и московскому бомонду

Пренебрегший правилами обязательного картина после возвращения из-за границы известный певец Лев Лещенко поставил под угрозу заражения коронавирусом не только себя и свою супругу, но и большое количество известных и уже немолодых деятелей культуры — Ангелину Вовк, Ларису Рубальскую, Геннадия Хазанова, Аркадия Укупника, вдову Михаила Танича и других, заявил колумнист Федерального агентства новостей блогер Вадим Манукян. Эта может дорого обойтись и самому Лещенко, и тем, кого он не счел нужным поберечь, считает он.

Опасные гастроли. Колонка Вадима Манукяна

Говорят, Лев Валерьянович Лещенко, вернувшись из Соединенных Штатов, где в разгаре эпидемия COVID-19, повел себя легкомысленно и даже безответственно: не веря в реальность угрозы коронавируса, он не стал соблюдать режим самоизоляции и активно вел светскую жизнь. Лещенко был замечен на дне рожденья сестры Игоря Крутого, где побывал весь московский бомонд, а затем стал гостем передачи Андрея Малахова, посвященной памяти певицы Валентины Толкуновой. Рядом с Лещенко за столом в студии сидели в том числе 77-летние Ангелина Вовк и Екатерина Шаврина, 74-летние Лариса Рубальская и Геннадий Хазанов, 82-летняя вдова композитора Михаила Танича и другие немолодые деятели культуры.

К сожалению, сейчас Лещенко и его супруга находятся в больнице в Коммунарке, по слухам, в реанимации. Оба с тяжелой пневмонией. Официально результат их теста на коронавирус пока неизвестен. Так что неверие Лещенко в коронавирус горько аукнулось и московскому бомонду, и Андрею Малахову.

Лариса Рубальская, снимавшаяся вместе с Львом Лещенко в передаче «Привет, Андрей!», уже сдала тест на коронавирус. Он оказался отрицательным. По ее утверждению, съемка была 17 марта (по другим данным — 19 марта). Аркадий Укупник снимал видео во время записи программы, тогда-то Лещенко и сообщил, что вернулся с гастролей по США и Канаде, а на вопрос — прошел ли он карантин — ответил отрицательно.

Меньше чем через неделю после записи программы — 24 марта — Лещенко вместе с супругой был госпитализирован в Коммунарку, а уже 25 марта его перевели в реанимацию. По утверждению Владимира Винокура, результаты теста на коронавирус еще не пришли. Ксения Собчак в свою очередь сообщила, что, по ее сведениям, коронавирус у Лещенко подтвержден, а сам певец в тяжелом состоянии.

От официальных результатов теста на коронавирус сейчас зависит многое. Прежде всего — прогноз на выздоровление самого Льва Валерьяновича Лещенко, который, вернувшись с опасных гастролей, повел себя, по меньшей мере, легкомысленно, отказавшись пройти обязательный двухнедельный карантин.

Кроме того, от результатов его тестов зависит судьба немолодых деятелей культуры, оказавшихся невольными заложниками этой ситуации. Это Геннадий Хазанов, Лариса Рубальская, Аркадий Укупник, Ангелина Вовк и многие другие.

Ну, а больше всего проблем может быть у Андрея Малахова и его программы, вне зависимости от того, подтвердится наличие коронавируса у Лещенко, или нет. Дело в том, что каждого гостя, который приходит на ТВ-съемки, на съемочную площадку могут допустить только ответственные лица. Это правило соблюдается всегда, а сейчас — особенно. А факт появления в студии и допуска на съемку человека, не прошедшего карантин после гастролей в США и Канаде, явно вызовет массу вопросов.

Раскрою маленький секрет. Недавно я тоже снимался в одном шоу, и мне даже говорили, что сейчас из-за карантина фактически под запретом приглашение гостей из других городов России. А у Малахова гость, и не просто гость, а сам Лещенко оказался в студии после зарубежного турне, да еще из страны, где бушует коронавирус!

Надеюсь, эта история не останется без внимания, и будут предприняты шаги, которые полностью исключат возможность подобных ситуаций. Бдительность даже в отношении очень уважаемых и заслуженных людей ослаблять нельзя. А Льву Валерьяновичу и его супруге здоровья, и пусть за их легкомыслие никому не придется платить слишком дорогую цену.