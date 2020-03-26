Вернувшийся в Россию марокканец застрял в аэропорту из-за коронавируса

Москва, 26 марта. Гражданин Марокко Шахид Мухамед Закирия вернулся в Москву вместе с русской женой и ребенком на эвакуационном борту. Однако его не выпускают из здания аэропорта с 23 марта.

Тысячи человек находятся в столичных аэропортах из-за отмены рейсов в условиях пандемии коронавируса. Большинство не могут вернуться в свои страны, однако есть и те, кто не может попасть в Россию.

Жена застрявшего во «Внуково» марокканца Евгения рассказала, что у супруга есть разрешение на временное проживание в России, работа и прописка в Подмосковье. Решение о том, что семью нельзя разлучать и Закирия может вылететь в Москву, принимал консул. Однако по прибытии в Москву его отказались выпустить из здания аэропорта.

Супруга Закирии отметила, что он находится в жутких условиях ― в аэропорте работает единственное кафе, которое завтра уже закроется, и нет воды. Кроме того, она беспокоится, что ее муж может заразиться от других застрявших пассажиров.

«Мы в тупике. Его не выпускают из аэропорта и нет возможности вернуться на родину», ― рассказала Евгения в комментарии KP.RU.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-2019 произошла в конце 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань.

По данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве.