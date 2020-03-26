Фигуристка Леонова назвала отмену Олимпиады ударом для спортсменов

Олимпийские игры — самый важный старт в жизни каждого спортсмена, и отмена Олимпийских игр в Токио на год в этом смысле очень огорчает. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала фигуристка Алена Леонова в кулуарах пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Алена Леонова — одна из ярких представительниц женского одиночного катания в России. Прошлой осенью ей исполнилось 29 лет — это очень серьезный возраст для фигуриста, — но девушка продолжает тренироваться. Леонова является 13-кратной участницей чемпионата России — это рекорд, а также серебряным призером чемпионата мира 2012 года. На зимней Олимпиаде в Ванкувере спортсменка заняла девятое место. Как человек, который когда-то завоевал себе путевку на Олимпийские игры, Алена Леонова очень хорошо понимает, что эти соревнования означают для каждого спортсмена, который к ним шел.

«Безусловно, это (перенос ОИ-2020. — Прим. ФАН) очень огорчает, это печально. Потому что это самый важный старт в твоей жизни. Ты к этому готовился, шел. Тем более, если вдруг ты уже в таком достаточно серьезном возрасте находишься… Ты понимаешь, что <…> придется ждать еще больше времени, чтобы потом выступить», — сказала Леонова в комментарии ФАН.

По мнению Леоновой, проблема даже не столько в том, что спортсмен может за год потерять форму. Отмена Олимпиады — это больше психологический, моральный удар.

«Понятно, что в сложившейся ситуации форму ты вряд ли потеряешь прям совсем... <…> Это больше, конечно, удар внутренний такой. Осознание, что ты шел к этому, готовился, и у тебя не получилось выступить. Но я думаю: время лечит, — как говорят. Поэтому особо сильно впадать в панику не стоит, а в депрессию — тем более. Но обидно, конечно», — резюмировала спортсменка.

Напомним, летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, однако пандемия коронавируса поставила судьбу мирового первенства под вопрос. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с предложением о переносе Игр. Позже стало известно, что Абэ и Бах сошлись во мнении: Олимпиаду нужно переносить. При этом олимпийский огонь останется в Японии, а сами Игры, несмотря на перенос, сохранят свое название: «Токио-2020».

«Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года», — сообщали в МОК.

Власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в конце 2019 года. Позднее стало известно, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. После того, как коронавирусная инфекция стала распространяться в других странах мира, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. В России, по информации на 26 марта, число заболевших составило 840 человек. При этом девять человек с инфекцией за минувшие сутки полностью выздоровели.