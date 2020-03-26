В Минобороны перенесли весенние каникулы военных довузовских заведений на лето

Москва, 26 марта. Министерство обороны России устроило воспитанникам своих довузовских учебных заведений творческие встречи с известными артистами в период ограничительных мер, принятых из-за коронавируса. Введение специальных мер и ограничений совпало с началом весенних каникул, поэтому их переносят на летнее время, передает Федеральное агентство новостей по сообщению военного ведомства.

«И у нас, и у ваших родителей были опасения, как организовать переезд каждого из вас к месту проживания без риска для вашего здоровья, как обеспечить возвращение после каникул, — объяснил воспитанникам перенос каникул заместитель министра обороны Николай Панков. — Хотел бы особо подчеркнуть, что эта мера вынужденная и позволяющая гарантировать охрану вашего здоровья».

Замминистра обороны рассказал, что в довузовских учебных заведениях Минобороны РФ ежедневно мониторят ситуацию, принимают дополнительные профилактические меры.

«На сегодняшний день ситуация стабильная и находится под полным контролем», – заверил Панков.

На время ограничительных мер воспитанникам военных учебных заведений будут регулярно проводить телемосты с артистами. Первый концерт в режиме видеоконференцсвязи дал ансамбль песни и пляски имени Александрова.