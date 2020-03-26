Как «Титан-Полимер» оказался на перекрестье интересов политических партий Псковщины

Руководству завода «Титан-Полимер» в Псковской области (ПО) удалось отбиться от «экошантажистов», пытающихся сорвать строительство предприятия в ОЭЗ «Моглино». О том, как КПРФ, «яблочники», либерал-демократы и активисты использовали экологический шантаж, собственные политические интересы для срыва многомиллиардного проекта, читайте в материале нашего издания.

Спасение для Псковской области

В Псковской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» организовано строительство уникального российского завода «Титан-Полимер» по производству полиэстера (ПЭТ) и биаксиально-ориентированных пленок (БОПЭТ). Инвестиционное соглашение с властями региона было подписано в мае 2018 года. Осенью 2019-го после проведения всех необходимых экспертиз руководству предприятия выдали разрешение на возведение объекта. Проект был оценен на общефедеральном уровне и получил государственную поддержку. «Фонд развития промышленности» выделил 500 миллионов рублей в рамках программы «Проекты развития», средства также предоставили «Российский экспортный центр» и другие промышленные фонды. По словам председателя совета директоров группы компаний «Титан» Михаила Сутягинского, в создание производственных линий ПЭТ и БОПЭТ будет вложено около 13 миллиардов рублей. В перспективе «Титан», при участии специалистов РАН и Псковского государственного университета, построит в «региональной столице» научный центр по созданию инновационных полимерных пленок, продукцию которого можно будет поставлять на экспорт. С учетом этого проекта и завода «Титан-Полимер» объем инвестиций составит около 19 миллиардов рублей.

Уникальность строящегося завода заключается в производимой продукции и экологичности. «Титан-Полимер» предназначен для выпуска пленок и иных изделий, которые используются в различных отраслях промышленности (медицинской, пищевой, текстильной, автомобильной, микроэлектронике). Уровень потребления в России БОПЭТ-пленок — 32 000–46 000 тонн в год и постоянно растет. Сейчас производят всего 12 000. Дефицит покрывается за счет импорта. Новый завод будет способен выпускать 70 000 тонн пленки в год (часть отправят на экспорт), покроет недостаток в продукции и обеспечит импортозамещение. Экологичность обеспечивается безотходным производством (доппереработка или отправка на производство иных изделий — тот же клей) и самим технологическим процессом.

Новый завод важен для Псковской области. После выхода на проектную мощность в период с 2022 по 2027 год «Титан-Полимер» принесет в бюджет региона 11,5 миллиарда рублей налогами. Это спасение для региона, так как за последний десяток лет Псковская область ни разу не утверждала бюджет без опоры на трансферты из Москвы. Виной тому депопуляция, высокая закредитованность региона, безработица и слабая экономическая деятельность предприятий. 2019 год оказался тяжелым, так как предприятия в регионе получили серьезный убыток — 90 компаний суммарно недосчитались 1,6 миллиарда рублей. Бюджет на 2020 год в области и вовсе сверстан с дефицитом почти в 1,5 миллиарда. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2021 года — 17,8 млрд рублей. Минфин РФ ожидаемо включил Псковскую область в перечень дотационных субъектов страны на 2020 год.

С учетом написанного трудно представить, что завод и ОЭЗ «Моглино» могли стать для кого-то помехой. Однако еще в 2019 году псковские оппозиционеры (КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «навальнисты», экоактивисты) пытались не допустить строительства предприятия и призывали остановить строительство завода, устраивали пикеты и митинги, активизировали общественные движения, заваливали госорганы запросами. По их словам, предприятие якобы экологически вредное. На поверку оказалось, что дело не в намерении защитить природу, а в политических обидах и банальном желании заработать денег на шантаже.

Политический контекст

Сделаем небольшую, но важную ремарку, объясняющую политическую обстановку в регионе. Это даст понимание, почему оппозиция Псковщины вопреки здравому смыслу решила пойти против завода.

С 2009 по 2017 год губернатором в Псковской области был единоросс Александр Турчак.

В управлении Турчака выделяют два положительных момента: развитие сельскохозяйственного комплекса и культурной сферы региона. Особняком стоит подписанное при Турчаке соглашение о создании в 2012 году ОЭЗ «Моглино» для экономической реабилитации Псковщины. Зона стала имиджевым проектом губернатора. Политики как признают значимость проекта, так и критикуют его. Основная претензия — низкая эффективность ОЭЗ. За семь лет в ней зарегистрировано всего 13 резидентов, а построенных и начавших работать предприятий меньше пяти. Вложено больше 3 миллиардов рублей, а прибыли нет.

В октябре 2017 года чиновник подал в отставку. На замену ему прикомандировали члена «Единой России» Михаила Ведерникова. Это молодой политик, получивший репутацию «гибкого переговорщика» и эффективного управленца после работы полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, занял пост врио губернатора. Изначально местная оппозиция отнеслась к нему нейтрально, как к гостю. Но уже осенью 2018 года состоялись выборы губернатора Псковской области. Аркадий Мурылев (КПРФ), Сергей Кулаков (Партия пенсионеров РФ), Антон Минаков (ЛДПР), Игорь Романов (Партия роста) потерпели разгромное поражение. Были и другие оппоненты, включая Виталия Аршинова из «Яблока», но они до этапа голосования из-за отсутствия вменяемой политической поддержки не дошли. Ведерников набрал 70,68% голосов избирателей, оставив системную и несистемную оппозицию не у дел.

С 17 сентября 2018 года Ведерников официально принял под свое управление «Псковское разбитое корыто». Оценив ситуацию, новый губернатор начал принимать меры для развития региона, которые выразились в первую очередь в привлечении средств и снижении уровня задолженности. Ведерникову удалось рефинансировать часть госдолга области, заменив коммерческие кредиты бюджетными. Более того, он решил обратить «минусы в плюсы», заявив, что низкая бюджетная обеспеченность региона позволяет создать комфортные условия для потенциальных инвесторов. Была начата кампания по привлечению крупного бизнеса в Псковскую область. И важно, что ставка была сделана в том числе на ОЭЗ «Моглино». Первым важным партнером Ведерникова стал Михаил Сутягинский, предложивший выгодный проект — построить в особой зоне завод по производству полимеров. Договоренность была согласована в феврале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи.

Это ключевой момент, так как к оппозиции региона пришло понимание: Ведерников не гость, который скоро уедет. Он «надел хозяйские тапочки» и теперь наводит порядок в доме. КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и другие политсилы снова проиграли «Единой России», усиленного представительства во власти не получили и в ближайшие пять лет ничего особо решать не будут. Выходом из сложившейся ситуации стала организация работы по порче политического имиджа новому губернатору через активизацию протестных настроений — митинги, пикеты, запросы в госорганы, сбор подписей и прочие акции. Это, так сказать, работа на перспективу, для следующих выборов.

Ведерникову решили «насолить» посредством актуализации проблемы экологии в области. И в этом им как нельзя кстати помогла начавшаяся работа по строительству завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино». В Псковской области и так не первый год борются с мусорными полигонами и реализовывают инициативы в рамках нацпроекта «Экология», а тут появилось предприятие по изготовлению полимеров. Химзавод — отличный «пугач» и предлог, чтобы инспирировать протестные настроения и настроить общество против власти. Особенно потому, что в плане формального имиджа «Титан-Полимер» невыгодно смотрится на фоне древесных, медицинских и пищевых предприятий в ОЭЗ, если не вникать в тонкости полимерного производства.

Свою выгоду в этом увидели все крупные политические силы региона, а потому выступили против предприятия на экопротестах единым фронтом, несмотря на то, что друг другу они являются идеологическими противниками, реализуют абсолютно разные экономические и социальные программы, а также имеют отличное друг от друга мнение по экологии в целом, промышленности и зоне «Моглино». На митингах, которые мы кратко затронем чуть ниже, активно вбрасывались фейки о технологиях производства ПЭТ, вредных выбросах, загрязнении водоемов и отсутствии экспертиз.

Почему экологическая тема? Потому что это самый простой способ отключить у населения критическое мышление, играя на недоверии общества к власти, информационном вакууме и обычном неведении, что ранее точно подмечал политолог Сергей Михеев.

«Простейшие технологии. Когда вам говорят, что ваше здоровье и жизнь в опасности, что вы дышите отравленным воздухом и пьете отравленную воду, а ваши дети станут инвалидами, — все, моментально ломается барьер критического восприятия. Дальше разумными доводами можно не пользоваться, а просто собирать массы на любой протест. Потому что дети — это святое», — рассказывал Михеев в интервью «Комсомольской правде».

Экологический шантаж давно стал удобным инструментом для политических баталий и устранения неугодных конкурентов с рынка. Об этом свидетельствует как зарубежный опыт, так и российский. В РФ многие проекты пытались «задушить» посредством актуализации темы экологии.

Хронология обманного «экошантажа»

Отправная точка — одиночный пикет активиста Псковского штаба Навального Павла Чернова в феврале 2019 года. Позднее он опубликовал на Сhange.org петицию с требованием остановить строительство завода. Для «навальнистов» важна любая деятельность, направленная на борьбу с «Единой Россией», потому они быстро развернули активность в Псковщине.

Чернова поддержал экоактивист и лидер юридически ликвидированного в 2016 году, но продолжающего общественную работу движения «Свободный берег» Игорь Батов. С его участием был подан коллективный иск к властям. Для него экопротест по «Титан-Полимеру» — возможность прорекламировать себя, выступить против «Единой России» и Ведерникова, заручиться политической поддержкой оппозиции. Это становится понятно, если обратить внимание на специализацию движения. Организация «Свободный берег» создавалась для сбора информации и устройства мероприятий против самозахватов берегов рек и озер Псковщины, по очистке берегов от мусора, а также для пресечения фактов нарушения Водного кодекса и противодействия нанесению ущерба водоемам. Но дело в том, что около ОЭЗ «Моглино» нет крупных водоемов, «захватчики тоже отсутствуют», и Батову там защищать нечего. Что же он там делает?

«В активистских кругах ходят слухи, что Батова попросили поддержать протест и по возможности сагитировать людей для посещения митингов», — рассказали источники в Псковской области.

С марта 2019 года инициативу начали проявлять политические партии, особенно КПРФ с ее угасающим влиянием в регионе. Коммунисты выступили соорганизаторами митинга 3 марта, где вместе с «навальнистами», «яблочниками», ЛДПР, «батовцами» и другими активистами критиковали «Титан-Полимер» и региональную власть. Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, выкрикивая лозунги, призывал закрыть завод и называл Ведерникова и Турчака «птенцами из одного гнезда», выдавая «истинную нацеленность» и политизированность всего мероприятия. На том же митинге ему вторили представители ЛДПР и глава Псковского «Яблока» Лев Шлосберг, рассказывая о необходимости запугать власть посредством протестов против строительства завода.

У коммунистов и «яблочников» свои интересы, которые направлены не только на подрыв доверия к губернатору Псковской области. Шлосберг был ярым критиком Турчака. Он на протяжении последних 7-8 лет доказывает неэффективность ОЭЗ «Моглино», призывая закрыть зону. Шлосберг использует любой предлог для критики ОЭЗ, это один из его способов заработка политических очков. КПРФ уничтожает конкурента в виде «Единой России», не стесняясь сотрудничества с «навальнистами», к которым относится несколько уничижительно. При этом коммунисты могут заниматься экошантажом для прекращения информационной травли и экономическим лобби своих бизнесменов.

Источник нашего издания из Псковской области, знакомый с отношениями промышленников, изложил свою точку зрения и объяснил, в чем может быть бизнес-интерес коммунистов.

«На территории Пскова, Псковской области находятся предприятия НПН. Это крупный промышленный холдинг, управляет которым миллионер Игорь Савицкий. Он известен своей деятельностью по частному технопарку «Зубчатка», находящемуся на территории «Псковского завода механических приводов» (ПЗМП). Бизнесмен состоит в тесных контактах с КПРФ. Ранее он был депутатом областного парламента и входил в состав комитета по законодательству, экономической политике и местному самоуправлению от КПРФ.

Он последовательный критик «Титан-Полимера», позиционирует себя как «борца» за прибыль и экологию. Но это вряд ли так. Скорее дело в обычной конкуренции, завязанной на невыгодном для него распределении бюджетных денег. Производство зубчатых колес у Савицкого хромает — прибыль небольшая. Нужны инвестиции, о чем он сам говорил. Планировались договоренности с Ведерниковым по вложению средств и привлечению инвесторов. Но все закончилось не совсем удачно для бизнесмена. Мощную поддержку получила ОЭЗ «Моглино», а не технопарк «Зубчатка» и ПЗМП. Бюджет развития особой экономической зоны пополнился на 4,5 миллиарда рублей. Поэтому Савицкому выгодна критика «Моглино», «Титан-Полимера». Их закрытие — его выгода. Думаю, есть конфликт интересов, в котором КПРФ играет не последнюю роль», — отметил собеседник.

Однотипные митинги против «Титан-Полимера» при организационном участии КПРФ прошли 3 марта, 23 марта, 3 мая и 26 октября. Все мероприятия сопровождались огульной и бездоказательной критикой со стороны популистов, рассказывающих про вредные выбросы. Мощная информационная травля предприятия и руководства продолжалась на протяжении года. Однако работу экошантажистов удалось нивелировать благодаря открытости представителей «Титан-Полимера», которые на любой критический довод давали аргументированное объяснение, причем публичное.

«Мягкая сила Титана» преодолела косность общественного мышления. Журналистам организовывали пресс-туры, активистов приглашали в информационный центр, сами руководители «Титана» посещали протестные акции и выступали перед населением, в том числе в СМИ. Михаил Сутягинский, слушая критику, согласился даже на проведение общественных слушаний, которые по закону и не требовались, но на которых настаивали местные жители. Разъяснение нюансов, устранение информационного вакуума «убило протест». Более того, рабочие вакансии пользуются популярностью. Люди не только не боятся производства «Титана», но и устраиваются туда на работу.

«Экологи, которые не экологи»

Глава псковского КПРФ Петр Алексеенко, выступая против «Титан-Полимера», действует вразрез с идеологией коммунистической партии, которая на протяжении долгого времени отстаивает идею индустриализации, выступая за строительство химических заводов. При этом его слова противоречат мнению экс-кандидата на пост губернатора Псковской области Аркадия Мурылева (КПРФ), который сегодня является уполномоченным по защите прав предпринимателей. Омбудсмен не критикует «Титан-Полимер», выступает за развитие бизнеса, работает над льготами для предпринимателей и видит перспективы в «Моглино». Хотя, казалось бы, одна партия и единая идеология.

Игорь Савицкий, рассказывая о необходимости переноса предприятий подальше от Пскова, видимо, позабыл, что в его управлении и владении находится псковский завод «Пластпром», выпускающий пенопластовую продукцию, производство которой многими экспертами признается экологически вредным, токсичным.

ЛДПР и «Яблоко», предлагая строить мусороперерабатывающие заводы, умалчивают, что не все технологии экономически целесообразны. Большинство стоят огромных денег, окупаются они десятками лет и зависят от объема мусора. То есть нужны огромные инвестиции в этот сектор и понимание, что завод может быть убыточным. Часть технологий и вовсе не обеспечивает полную переработку. От таких заводов тоже остаются отбросы, которые не всегда можно уничтожить, вторично переработать или использовать в другой отрасли. Часть технологий зависит от сырья — есть упаковки, которые переработать невозможно. Да, мусороперерабатывающие заводы снижают вред окружающей среде, но полной защиты от негативного воздействия на природу не обеспечивают.

И псковские партийцы, которые поддерживают эту идею, не могут этого не знать. Но политических дивидендов это знание не принесет.