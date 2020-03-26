Сирия, 26 марта. Неизвестные застрелили боевика «Демократических сил Сирии» в Дейр-эз-Зоре. ВС США направили конвой подкрепления в Хасаку. Пять членов Отрядов народной самообороны были нейтрализованы в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции и союзные силы: убили пять курдских боевиков и арестовали женщину в ходе рейда на севере Алеппо.

Отряды народной самообороны (YPG): совершили вылазку в зоны контроля армии Турции и потеряли пять человек в Алеппо.

Международная коалиция: направила подкрепления на восток Хасаки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли при нападении неизвестных одного боевика в Дейр-эз-Зоре; арестовали гражданских в Хасаке.

Провинция Дамаск

Представители Сирии, России, Китая, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Корейской Народно-Демократической Республики обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой об отмене незаконных мер, которые препятствуют координации между странами, столкнувшимися с распространением коронавируса. Как сообщает агентство SANA, в послании от имени министров иностранных дел было обращено внимание на действующие санкции, которые ограничивают возможность экономик и правительств стран разработать общую стратегию сдерживания угрозы распространения коронавируса. Также в обращении к генсеку была подчеркнута необходимость принять во внимание нужды секторов здравоохранения всех стран.

Источник также сообщил, что Центральный банк Сирии продолжает предоставлять основные услуги, связанные с приемом и выплатой денежных средств, переводами и открытием депозитов. Но в связи с тем, что присутствие сотрудников в офисах было сокращено до необходимого минимума из-за угрозы заражения, было отложено решение несрочных юридических вопросов, временно приостановлен обмен банкнот, а также коммерческие операции по оплате учебы, отелей и авиабилетов.

Провинция Алеппо

Министерство обороны Турции сообщило, что боевики Отрядов народной самообороны (YPG) попытались проникнуть в зоны проведения операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо. Военнослужащие открыли огонь по местам дислокации группировки, нейтрализовав пять боевиков. Точное место боестолкновения ведомство не указывает. Сутками ранее фиксировали столкновения подразделения ВС Турции у оккупированных YPG поселений Маликия и Мараназ, а также в окрестностях аэропорта Менаг на востоке провинции.

По данным ливанского агентства Al Nour, турецкая разведка арестовала женщину из города Мабатали к северо-западу от Африна, после чего вывезли ее в неизвестном направлении. Причина ареста не приводится, предполагается, что женщина оказывала содействие членам курдских бандформирований, которые продолжают подпольную деятельность на севере провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередное нападение неизвестных было совершено в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает портал Deir Ezzor, в городе Ат-Таяна группа вооруженных людей открыла огонь по члену сил безопасности SDF «Асайиш», который проводил патрулирование. Мужчина скончался на месте, а нападающие скрылись с места преступления на мотоциклах. Ночью при похожих обстоятельствах было совершено нападение на КПП в поселке Аль-Хармушия. «Асайиш» возглашает вину за оба инцидента на террористов «Исламского государства»1.

Провинция Хасака

Военный конвой сил международной коалиции из 100 грузовиков с материально-техническим обеспечением, а также бронированных автомобилей прибыл к базе ВС США в окрестностях города Аш-Шаддади. По информации агентство Anba Syria, часть прибывшего груза была направлена к другой американской базе в Тель-Байдаре. Источник также сообщил об интенсификации разведывательных вылетов ВВС коалиции на юге провинции в воздушном пространстве над населенным пунктом Аль-Медина.

По сведениям портала Alk Habour, курдские боевики арестовали несколько жителей города Камышлы под предлогом того, что ими был нарушен комендантский час.

1 Организация запрещена на территории РФ.