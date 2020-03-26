Мясников объяснил, опасны ли плановые прививки и зарубежные посылки на фоне коронавируса

Может ли плановая прививка от гриппа или пневмококка снизить, или наоборот, увеличить риск заражения коронавирусом, и есть ли гарантия, что переболевшие не заразятся повторно, Федеральное агентство новостей спросило у известного врача и телеведущего Александра Мясникова.

По мнению врача, в условиях пандемии COVID-19 от плановых прививок несомненная польза, и те, кто их успел сделать, поступили абсолютно правильно. Тем не менее рассчитывать на панацею не стоит, новый коронавирус пришел к нам всерьез и надолго, предупреждает Мясников.

«Данных по корреляции статистики по коронавирусу с данными по прививкам от гриппа нет, — отметил собеседник ФАН. — Но вы понимаете, если на коронавирус «сядет» вирус гриппа, то будет очень плохо. Если по отдельности организм справится как-то [с этими инфекциями], то здесь он точно не справится. Так же, как если у человека есть гепатит B, он обязательно должен привиться от гепатита A. Потому что гепатит A сам по себе вроде бы относительно безвреден, но, если он «садится» на гепатит B или гепатит C, человек «сгорает». Та же ситуация и с гриппом».

Это же касается и распространенных сегодня прививок от пневмококковой инфекции, которые на Западе настоятельно рекомендуют людям старшего возраста (недавно такую прививку сделала канцлер Германии Ангела Меркель).

«С прививками от пневмококка та же ситуация, — говорит Мясников. — Человеку ведь все равно, от чего болеть. Пожилые люди умирают от не от коронавируса, они умирают от пневмонии, и наплевать, чем эта пневмония вызвана — пневмококком, хантавирусом или коронавирусом. У людей старше 70 лет от внебольничных пневмоний смертность 25%, при коронавирусе она гораздо ниже. Какая разница, чем пневмония вызвана?! Поэтому да, надо прививаться от пневмококка. По большому счету шанс заразиться коронавирусом ничтожен: на семь миллиардов населения Земли — менее полумиллиона заболевших. Это, как говорится, плюнуть и растереть. А вот пневмококк для людей старшего возраста крайне опасен. На Западе ежегодно два процента людей старше 60 лет госпитализируются с пневмококковой пневмонией, которая, повторю, дает смертность 25%. А вы говорите про коронавирус…»

Тем не менее, нельзя недооценивать опасность коронавируса, вызвавшего COVID-19, отметил врач. Тем более, что при заболевании коронавирусной инфекцией (в силу особенностей иммунитета от коронавируса) возможность повторного заражения, а также новой волны эпидемии достаточно высока.

«И реинфекция возможна, и новая волна. Сейчас будет затухание, но коронавирус снова придет. Дело в том, что коронавирус не оставляет устойчивого иммунитета. Иммунитет возникает, но не очень стойкий — по типу ОРЗ (острого респираторного заболевания), которым человек болеет и раз, и другой, и третий. А что такое коронавирус? Это ОРЗ, только с большей частотой осложнений на легкие. Так что устойчивого иммунитета к нынешнему коронавирусу тоже, скорее всего, не будет», — предупредил Мясников.

На вопрос, не опасно ли во время пандемии получить посылки из таких стран как Китай, Италия, Испания, Германия, где зарегистрировано гораздо большее чем в России число заболевших, Мясников ответил так:

«Нет, посылки не опасны, в силу того, что этот вирус очень неустойчив, и на поверхностях, во внешней среде быстро погибает».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не дает прогноз относительно сроков окончания пандемии коронавируса. Чем быстрее люди начнут соблюдать все правила, тем быстрее вирус уйдет, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Из-за угрозы распространения коронавируса следующая неделя в России объявлена выходной.