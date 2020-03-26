Sky News подсчитал сколько, жителей Земли оказались в изоляции из-за коронавируса

Лондон, 26 марта. Почти половина населения Земли попала под те или иные ограничительные меры, которые вводят правительства стран для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Как подсчитали сотрудники телеканала, не менее трех миллиардов человек в 41 стране оказались в изоляции из-за пандемии COVID-19, при этом 1,5 миллиарда попали под жесткий карантин. Кроме того, Sky News отмечает, что в 35 странах школы закрыты до конца марта. Также на текущей недели ввели массовые ограничения на работу ресторанов и кафе.

Британский телеканал отмечает, что значительные районы Западной Европы находятся на карантине, когда Китай, наоборот, постепенно снимает внутренние ограничения.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Число инфицированных в КНР превысило 81 тысячу, а жертвами COVID-19 в этой стране стали свыше 3,2 тысячи человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса, напоминает «Царьград». Как отмечает ВОЗ, COVID-19 затронул уже 196 стран. По данным на 26 марта, в мире насчитывается свыше 490 тысяч зараженных, а жертвами коронавирусной инфекции стали более 22 тысяч человек.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани.