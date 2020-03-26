Испанские врачи заподозрили коронавирус у Ветлицкой

Мадрид, 26 марта. Испанские врачи заподозрили коронавирус у российской певицы Натальи Ветлицкой. Об этом 55-летняя артистка рассказала в видеообращении в Instagram.

По словам Ветлицкой, она заболела неделю назад, потом последовало улучшение, но оно длилось недолго. Вскоре снова поднялась температура.

«Ну и этот кашель. Кашель, кашель, кашель», — описала певица свои симптомы.

В больницу Ветлицкая обратилась ночью, когда ей показалось, что «мокрота в бронхах не откашливается, а как какая-то пена булькает и булькает». При попытке вдохнуть полной грудью, возникало ощущение, что воздухе некуда набирать.

После обращения, ее сразу же изолировали.

«Чтоб вы понимали, меры безопасности в общении с пациентом, который подозревается в том, что он заражен этим вирусом, просто на уровне военной какой-то защиты. Все очень серьезно», — подчеркнула она.

Затем у Ветлицкой взяли анализы крови, сделали рентген грудной клетки, но после однако не смогли подтвердить или опровергнуть заражение коронавирусом.

«Они написали в заключении: «Возможно это вот этот вирус». Отправили меня домой», — добавила она.

При подъеме температуры медики рекомендовали ей пить парацетомол.

Удивительным в данном случае кажется то, что Ветлицкой не сделали специальный тест на коронавирус, не оставили под наблюдением, а просто отпустили домой. При том, что эпидемиологическая обстановка в Испании оставляет желать лучшего. По последним данным, число зарегистрированных случаев заболевания составляет 56 188, умерли 4089 заразившихся.

Сегодня стало известно, что коронавирус подтвердился у прилетевшего с гастролей артиста Льва Лещенко. Вместе с женой он находится в московской больнице в Коммунарке.