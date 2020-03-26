Малькевич призвал «каленым железом выжигать» фейки в Twitter, YouTube и Instagram

Москва, 26 марта. Американские интернет-платформы, например, Twitter, YouTube и Instagram, активно распространяющие фейки, должны почувствовать суровость и мощь российских законов и технологического оружия. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, на Западе все фейки, в том числе о пандемии коронавируса, «выжигают каленым железом». Причем сами интернет-платформы при помощи алгоритмов по борьбе с дезинформацией проводят «массированную зачистку».

«А вот насколько они соблюдают законы в РФ — это другой вопрос. Мы видим совершенно вопиющие случаи, когда по обращению Роскомнадзора Instagram и YouTube отказываются удалять фейковые посты, сообщения, ролики о ситуации с коронавирусом в России», — цитирует его Nation News.

Малькевич считает, что перед Россией стоят две важные задачи. Первая — ввести многомиллионные штрафы и уголовную ответственность за распространение ложной информации, создающей панику. Вторая — принудить западные платформы соблюдать российское законодательство. Для этого, по его мнению, нужно добиться их регистрации в качестве юридических лиц на территории РФ.

«Они зарабатывают на рекламе, на российских пользователях, но при этом плюют на российские законы», — подчеркнул Малькевич.

Начать принуждение он призвал с микроблога Twitter, который с особенной наглостью нарушает все возможные законы.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко раскритиковал руководство американской социальной сети Facebook, по которой гуляют фейки о коронавирусе. В частности, публикуются ложные рекомендации по выявлению COVID-19 и борьбе с этой инфекцией нового типа. Он потребовал удалить посты и заблокировать их авторов.

Коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 22 тысяч человек, охватила свыше 160 стран. В России выявлено 840 случаев заболевания, хотя в Интернете, в том числе в зарубежных соцсетях, распространяется совершенно другая, ложная статистика.

При всем при этом эксперты, проанализировав ситуацию, все больше склоняются к выводу, что коронавирус разработали американские ученые и затем завезли в Китай, где и зафиксировали вспышку инфекции. К примеру, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин уверен, что над коронавирусом американцы работали еще пять лет назад в секретной лаборатории Пентагона — армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида в Форте Детрик.