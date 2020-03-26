В Совфеде посоветовали не читать итальянскую прессу, назвавшую помощь России бесполезной

Отдельные итальянские СМИ включились в гонку антироссийской пропаганды и пытаются подмочить репутацию России. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Помощь Италии

Большая часть поставок из России в Италию, направленных на помощь Риму в борьбе с коронавирусной инфекцией, была названа «бесполезной». Об этом сообщает итальянская газета La Stampa, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.

Так, по мнению источника газеты, 80% российской техники якобы не поможет в борьбе с коронавирусом. При этом Россию обвинили в том, что она использует поставки в качестве оправдания для своих политических амбиций.

Более того, итальянские СМИ утверждают, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь России лишь для того, чтобы укрепить личные отношения с Москвой. Президент Российской Федерации Владимир Путин при этом якобы тоже преследует свои политические интересы.

В конце марта Российская Федерация отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Россия доставила около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

Антироссийская пропаганда

Как отметил Олег Морозов, статья La Stampa — это часть антироссийской пропаганды. Сенатор обратил внимание, что Россия поставляет Италии ровно то, что требуется, с точки зрения борьбы с конкретным заболеванием. При этом вся помощь заранее согласовывается между сторонами.

«Я допускаю, что у нас чего-то нет, того, что есть, например, в наличии у них. Но уж точно использовать Италию как помойку для сброса ненужных нам вещей мы, разумеется, не будем. Потому что это еще и вопрос нашей репутации. Поэтому советую не читать с утра итальянских газет, потому что у вас от этого испортиться пищеварение, и вы не получите достоверной информации», — с иронией заключил Олег Морозов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.