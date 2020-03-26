Советник главы ЛНР назвал провокацией предложение Украины к России о перемирии в Донбассе

Украинские политики делают очередную наивную попытку обвинить Россию в развязывании войны в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Киев хочет перемирия

Украина через ОБСЕ предложила Российской Федерации обеспечить полное перемирие на территории Донбасса на время пандемии коронавируса COVID-19. С таким заявлением выступила народный депутат от президентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь — безусловное, полное и всеохватывающее прекращение огня на период пандемии», — сказала Ирина Верещук.

По ее словам, генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом остановить все конфликты на планете на период пандемии, чтобы открыть доступ медикам и позволить людям получать медицинскую помощь. При этом Верещук заявила, что «пока не видела реакции РФ» на предложение Украины.

Украина в очередной раз не желает видеть правду — Россия не является стороной конфликта, она — лишь гарант соблюдения Минских соглашений. Москва оказывает Донбассу лишь гуманитарную помощь.

Провокация Украины

По словам Родиона Мирошника, обращение Верещук — это провокация. Его цель не прекращение огня, а достаточно наивная попытка «очередного украинского политикана» обвинить Россию в развязывании войны в Донбассе.

«Сейчас идет заседание Контактной группы. Хоть и в формате видеоконференции, но идет. И именно там этот вопрос можно решить, обратившись напрямую к республикам, но взяв при этом на себя обязательство прекратить огонь. Но Киев этого не делает, и Кучмы там нет! Он не выходит на видеосвязь, опасаясь коронавируса, звучит странно, но это так. И вывод напрашивается сам собой: у Киева нет настоящего желания прекратить кровопролитие и войну!» — заключил Родион Мирошник.

Политолог Максим Жаров считает, что это пока личная инициатива отдельных депутатов Верховной рады Украины, желающих попиариться на предложении генсека ООН.

«По сути же Украина должна обращаться с предложением о перемирии в Донбассе не к России, а к руководству ДНР и ЛНР. Именно с ними заключены Минские соглашения, которые, кстати, Украиной не выполняются. Поэтому, если Украина не выполняет режим прекращения огня в рамках «Минска-2», то с какой стати она будет выполнять перемирие в рамках инициативы генсека ООН?» — говорит Максим Жаров.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.