Путин присоединился к саммиту G20 после телефонного разговора с Макроном

Москва, 26 марта. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а после присоединился к саммиту «Большой двадцатки». Об это в четверг заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президент завершил телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и присоединился к саммиту «двадцатки», — отметил он.

Помимо Путина в саммите с российской стороны участвуют шерпа РФ Светлана Лукаш и министр финансов Антон Силуанов.

Саммит «Большой двадцатки» был созван Саудовской Аравией, которая в этом году выступает председателем организации. Из-за эпидемии мероприятие было решено проводить в формате видеоконференции. Центральной темой станет борьба с коронавирусом и экономическими последствиями пандемии. В то же время мировые лидеры на намерены обсуждать в ходе саммита падения цен на нефть, которое усугубило и без того шаткую ситуацию на мировом рынке.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.