Ужесточением законодательства Госдума не допустит массовых акций в период коронавируса

Москва, 26 марта. Ужесточение ответственности за нарушение карантина по коронавирусу может стать полезным прецедентом, на котором Россия отработает внутреннее законодательство и в ситуации новой опасности будет иметь четкие механизмы и алгоритмы действий. Такое мнение выразил правозащитник, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Напомним, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента с высокой степенью вероятности примет законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение российского санитарно-эпидемиологического законодательства. Он подчеркнул, что по этому вопросу имеется согласие всех фракций, и профильные комитеты Думы инициативу поддержали.

Ремесло полагает, что если ужесточения будут приняты, то не окажутся ситуативными — они останутся в российском законодательстве и после окончания пандемии коронавируса.

«Я думаю, что разговор идет не о временном законодательстве, а о нормах, которые будут действовать в будущем. По крайней мере, та статья, которая вводится, и которая касается уголовной ответственности, относится не только к коронавирусу, но и ко многим другим проявлениям. Я думаю, что на этом прецеденте мы отработаем наше законодательство», — пояснил эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Представитель ОП уточнил, что в случае прецедентов политического характера такое законодательство также будет применяться, и оппозиционеры должны понимать, что в нынешней ситуации устраивать акции нельзя. Он выразил уверенность, что в текущих условиях провокаторы, которые «попытаются что-то раскачивать» и проводить политические акции, попросту не найдут поддержки в обществе.

Политолог Армен Гаспарян, комментируя возможные ужесточения, отметил, что в стране принято достаточно мер, которые дают возможность локализовать пандемию. По его мнению, главное, чтобы в сложившейся ситуации осознанно себя повели граждане страны — прислушались к призывам властей и меньше времени проводили вне дома, особенно в период с 30 марта по 5 апреля, который президент РФ Владимир Путин объявил нерабочим.

«В случае, если все эти меры помогут, и не будет неприятных прецедентов, то дополнительного ужесточения законодательства не потребуется. Если же вдруг получится, что на повестку дня станет вопрос повторения европейского сценария, то экстренные меры включат в себя и усиление ответственности», — резюмировал он.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 человек за сутки. В 18 регионах случаи инфицирования были зарегистрированы впервые. Кроме того, два пожилых пациента скончались от инфекции. это произошло в Москве.

В целях остановить распространение вируса российский лидер накануне объявил в стране неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплаты.