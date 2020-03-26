Основатель Alibaba подарил России более миллиона медицинских масок

Москва, 26 марта. Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем для выявления COVID-19. Посылку доставил в РФ самолет ВКС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с Ма. Бизнесмен поблагодарил его за ту помощь, которую российские власти оказали Китаю во время пандемии коронавируса. Кроме того, Ма подчеркнул, что будет помогать России в дальнейшем. Шойгу в ответ поблагодарил его за переданный груз и назвал настоящим другом нашей страны.

«Мы признательны за Ваши бескорыстные усилия по содействию в борьбе с коронавирусом. Я не только ценю наши дружеские отношения, но и дорожу ими», — подчеркнул министр обороны.

Как отмечает «Газета.ру», 30 января благотворительный фонд Джека Ма пожертвовал 100 миллионов юаней на поддержку исследований в области разработки вакцины против нового типа коронавируса. Уточнялось, что деньги будут направлены в Китайскую академию наук и Китайскую академию инженерных наук, а также китайским и зарубежным ученым для развития сотрудничества по профилактике и лечению COVID-19.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Постепенно вирус распространился по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. По последним данным, жертвами коронавируса стали более 20 тыс. человек.

В России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом. 38 пациентов выздоровели, двое скончались.