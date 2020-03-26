Минобороны РФ опровергло информацию о сработавшем радиомаяке в районе крушения Су-27

Москва, 26 марта. Министерство обороны РФ опровергло информацию о сработавшем радиомаяке в районе крушения истребителя Су-27, который разбился в водах Черного моря.

«Информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе в результате доразведки места предполагаемого нахождения аварийно-спасательного буя самолета Су-27 не подтвердилась», — отметили в ведомстве.

Накануне стало известно о том, что сверхвысокой тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27 разбился в водах Черного моря при выполнении планового полета. Самолет пропал с радаров в 50 км от Феодосии. Судьба пилота неизвестна. Поиски, которые продолжаются уже более 10 часов, осложнены сильным штормом. Для операции были привлечены силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Другие подробности инцидента уточняются.

Су-27 является сверхзвуковым тяжелым истребителем четвертого поколения. Он является одним из основных самолётов ВВС России, его модификации состоят на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае и других. На основе Су-27 разработано большое количество модификаций, включая фронтовой бомбардировщик Су-34.