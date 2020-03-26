«Свободный сокол» изготовил партию труб для медицинского центра по борьбе с коронавирусом

Российские власти подошли с максимальной серьезностью к борьбе с мировой пандемией коронавируса. Накануне, 25 марта, президент Владимир Путин в эфире телеканалов объявил о комплексе мер, которые позволят сдержать темпы заражения и поддержать как население, так и экономику страны.

Неделя с 30 марта до 5 апреля по всей стране объявлена нерабочей (с сохранением оплаты), при этом все медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки и финансовые организации, а также транспорт и органы власти всех уровней продолжат свою деятельность.

Среди мер поддержки, о которых заявил президент, — продление льгот и пособий и введение дополнительных выплат для семей с детьми; повышение выплат по больничным листам и увеличение пособий по безработице; отсрочка по выплате налогов и снижение ставки страховых взносов в два раза для малых и средних предприятий.

Отдельно глава государства поблагодарил за самоотверженный труд всех врачей, фельдшеров, медицинских сестер, сотрудников больниц, поликлиник, ФАПов и служб скорой помощи, а также ученых, которые, по словам Владимира Путина, находятся на «переднем крае защиты страны». Ранее на этой неделе президент посетил здание инфекционной больницы в поселке Коммунарка (Новая Москва), предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, где осмотрел медицинские боксы, пообщался с медиками и выразил свою признательность всем, кто борется с пандемией.

«Хотелось бы передать благодарность всем медикам, которые работают сейчас в лучших традициях русской, российской отечественной медицины, помогая людям», — заявил Владимир Путин.

Стоит отметить, что по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина в Новой Москве около поселения Вороновское опережающими темпами идет строительство инфекционного центра, который будет использован для борьбы с коронавирусом. На минувшей неделе рабочие приступили к возведению лечебного блока из 12 корпусов; на подходе — блок реанимации и интенсивной терапии. При прокладке систем водоснабжения и канализации для нового медкомплекса используются трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), произведенные Липецкой трубной компанией «Свободный сокол». Аналогов подобных труб в России и ближнем зарубежье попросту не существует.

Должная организация водоснабжения и канализования важна при возведении любого медицинского объекта. Утечка отходов жизнедеятельности может обернуться чрезвычайно серьезными последствиями, как это случилось несколько месяцев назад в Кизляре, где более 300 человек заразились кишечной палочкой. По причине изношенного состояния труб в водопроводную воду попала инфекция, и огромное количество людей, в том числе детей, отправились на больничную койку с острой кишечной инфекцией. Вот почему перед строителями стояла непростая задача: выбрать максимально безопасные трубы, полностью исключающие возможность распространения инфекции, и при этом уложиться в минимальные сроки строительства.

Как рассказал Федеральному агентству новостей генеральный директор «Свободного сокола» Игорь Ефремов, предприятие получило заказ от проектного института «Мосинжпроект».

«Наша продукция была выбрана, исходя из надежности, долговечности и скорости монтажа. Мы провели переговоры и заключили договор на поставку в общей сложности 5 километров труб диаметром 250 и 100 мм», — отметил Ефремов.

Трубы из ВЧШГ гарантированно обеспечат чистоту и соответствие нормам потребительской безопасности транспортируемой воды, а также экологичность при эксплуатации и утилизации. Их надежность предотвращает как поступление в трубопровод загрязнений из грунта, так и попадание в грунт любых вредных веществ из канализации. В итоге системы водоснабжения и водоотведения нового медицинского комплекса безотказно прослужат не одному поколению, а жители окружающих поселений будут избавлены от волнений. 100 лет — вот срок гарантии, который дает на свои изделия «Свободный сокол».

Действительно, крайне немаловажный фактор в сложившейся ситуации — это время. Произведенные «Свободным соколом» трубы легко и быстро монтируются при помощи высокотехнологичной конструкции раструбных соединений, которая, в свою очередь, обеспечивает полную герметичность стыков. Работы ведутся методом горизонтального направленного бурения, что также экономит время и затраты на прокладку и последующую засыпку траншей.

По словам Игоря Ефремова, коллектив «Свободного сокола» гордится возможностью внести свой вклад в борьбу с врагом, который угрожает здоровью людей по всему земному шару.

«Когда нам поступил этот заказ, все производственные мощности были брошены на то, чтобы как можно скорее отправить трубы на строительство инфекционной больницы. В итоге все было сделано буквально за несколько дней, 5 км трубы были направлены в Москву», — рассказал Ефремов.

По словам руководителя предприятия, завод был всегда ориентирован на обеспечение здоровья и базовых потребностей человека — помыслить о качественной жизни без доступа к чистой воде вряд ли возможно.