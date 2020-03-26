Кубышкин объяснил, зачем Трамп обвиняет Китай в распространении коронавируса

Москва, 26 марта. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы в резолюции ООН по коронавирусу было указано «китайское происхождение» заболевания. Таким образом глава Белого дома пытается оправдаться за свои ошибки, считает профессор СПбГУ Александр Кубышкин.

Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на диписточники, переговоры о совместной декларации по коронавирусу в Совбезе ООН стали затягиваться. Причиной тому стало желание Вашингтона, чтобы в декларации указывалось, что вирус происходит из Уханя.

Китайские представители отреагировали крайне негативно на заявление США, обвинив их в «безответственной деятельности». В Пекине напомнили, что у КНР есть право вето в СБ ООН.

Кубышкин считает, что Трамп пытается оправдаться за то, что вовремя не принял предохранительные меры в США, что привело к быстрому распространению заболевания.

«Трампу нужно оправдаться за то, что он опоздал с предохранительными мерами. Очевидно, что в США заболевание тоже принимает взрывной характер», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам профессора, глава Белого дома пытается переакцентировать проблемы США на проблемы Китая. Однако Китай демонстрирует определенные успехи, восстанавливая свою экономику и снимая карантин. В то время, как в США нет единого понимания, как бороться с заболеванием.

«Трамп вообще задумал отменить карантинные меры, потому что это тормозит экономику. Действительно, это наносит сильный удар, и выделенные 2 триллиона долларов – это капля в море. Пока там ситуация развивается по неблагоприятному сценарию», – подытожил Кубышкин.

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила во вторник, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса из-за очень быстрого распространения заболевания.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.

По последним данным, в мире выявлено более 488 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 22 тысяч человек скончались. При этом 40% случаев заболевания коронавирусом приходятся на США, 45% ― на Европу. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона еще пять лет назад.