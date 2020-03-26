«Одноклассники» запустили приложение с афишей онлайн-событий

Москва, 26 марта. Социальная сеть «Одноклассники» запустила специальное приложение «Дома — это ОК», в котором представлена афиша онлайн-событий на платформе на ближайшее время.

Сервис собрал анонсы различных концертов и виртуальных экскурсий, подборки популярных игр социальной сети и другой контент, который поможет нескучно провести время в период самоизоляции или карантина. Кроме того, в нем доступны ссылки на официальные ресурсы, где можно узнать всю актуальную информацию о коронавирусе COVID-19.

Афиша онлайн-событий регулярно обновляется и формируется на каждый день отдельно. По мнению разработчиков, так пользователям комфортнее планировать свои развлечения.

В четверг, 26 марта, зарегистрированных в «Одноклассниках» ждет старт акции #ИграемДома, онлайн-викторина «Ботаник», экскурсия по Музею архитектуры, концерт классической музыки из Московской филармонии, новый эфир «ОК на связи!» и выступление группы «КВАТРО».

Онлайн-выступления известных российских музыкантов продолжатся на платформе до конца апреля в рамках серии концертов «Музыка в OK Live», которая стартовала 20 марта. Уже выступили такие артисты, как Гоша Куценко, Нюша, Наргиз, Шура Кузнецова. Во время прямого эфира исполнители могут отвечать на вопросы поклонников, оставленные в комментариях.

Ранее в связи с коронавирусом «Одноклассники» запустили специальную ленту новостей об инфекции от проверенных источников — официальных групп федеральных и региональных СМИ и Минздрава РФ, а также для пользователей приложения OK Live представили новую виртуальную маску «С днем рождения!», которая поможет провести праздничный день, даже когда встретиться с друзьями из-за вируса нет возможности.