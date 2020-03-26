Джиган заблокировал в соцсетях резко высказавшуюся о нем Борисову

Москва, 26 марта. Известный рэпер Джиган заблокировал телеведущую Дану Борисову в социальных сетях после того, как она резко высказалась о его зависимости и лечении в реабилитационном центре. Об этом рассказала сама знаменитость.

Борисова призналась, что весьма грубо высказалась в адрес Джигана, но теперь относится к нему благосклонно. На рэпера звезда не обижается, объясняя свою реакцию тем, что непринятие болезни и агрессия — «естественное состояние зависимых».

«Я не обижаюсь, но и малодушничать, говоря, что он сам справится ради детей, и что ему не нужно лечиться, не буду. Я говорю правду в лицо», — цитирует ее NewInform.

Телеведущая напомнила, что и сама в свое время проходила курс реабилитации, но какое-то время тоже отказывалась принимать болезнь, признавать себя зависимой.

«Джиган был в реабилитационном центре слишком мало, тем более, постоянно пользовался телефоном. Это не было лечением, это было отдыхом», — высказалась она.

Звезда убеждена, что рэперу необходима помощь специалистов, поскольку речь идет о «болезни хронической, рецидивирующей и смертельно опасной».

Напомним, Джиган еще в январе вместе с семьей уехал в США, где в одной из клиник Оксана Самойлова, супруга рэпера, родила ему четвертого ребенка — долгожданного сына Давида. Однако радостное событие было омрачено неадекватным поведением артиста. Исполнитель проводил эфиры с поклонниками в состоянии опьянения и нецензурно выражался в присутствии детей.

Позже стало известно, что Джигана отправили в американский реабилитационный центр. Самойлова вместе с детьми покинула Майами.

Джиган недавно вернулся из Майами, но не стал соблюдать карантинные меры. Несмотря на рекомендации Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса, он устроил шумную вечеринку с приятелями, пишет «Дни.ру». Сенатор Олег Морозов предложил отправить исполнителя в больницу.