Князь Монако обнаружил у себя нетипичные для коронавируса симптомы

Москва, 26 марта. Князь Монако Альбер II, у которого ранее был обнаружен коронавирус, описал свои первые симптомы. По его словам, начальные этап развития болезни не походил на типичные симптомы коронавируса.

«Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу. Потом началась небольшая температура, но все это были довольно легкие симптомы», — отметил князь.

В княжеском дворце отметили, что болезнь у Альбера II протекает в легкой форме. При этом суверен Монако не терял вкус и обоняние, как это иногда бывает у зараженных коронавирусом людей, передает RTL.

Отметим, что Альбер II оказался не единственным известным человеком, подхватившим коронавирус. Ранее зараза была выявлена у президента Бразилии Жаира Болсонару, тренер футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета, английская актриса Индира Варма (Эллария Сэнд в «Игре престолов»), норвежский актер Кристофер Хивью (Тормунд в «Игре престолов»), американский актер Том Хэнкс, британский актер Идрис Эльба и украинская актриса Ольга Куриленко.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.