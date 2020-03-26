Путин рассказал, когда Россия «расправится» с коронавирусом

Москва, 26 марта. Россия может справиться с распространением коронавируса менее, чем за три месяца. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса.

«Коллега рассчитывает, что через два–три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз», — отметил глава государства.

По словам Путина, в некоторых странах «война» с COVID-19 будет длиться еще долго.

«Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, я надеюсь даже раньше, чем вы сказали (два–три месяца)», — сказал президент.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что ускорить борьбу с эпидемией помогут жесткие ограничительные меры, принимаемые властями.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в Китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, напоминает «Царьград».

По данным на 26 марта, в России выявлено 840 заразившихся COVID-19 в 56 регионах страны. Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в Москве, при этом 38 человек уже выздоровели. Как отметили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, все заразившиеся, которых выявили за минувшие сутки, ранее посещали страны с неблагоприятной эпидемологической обстановкой.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, правительство РФ уже поручило приостановить авиасообщение с другими государствами. Исключение сделают для рейсов, которые будут вывозить застрявших за границей россиян, пишет Infox.ru. При этом всех прилетевших проверят на коронавирус прямо в аэропорту.