Лев Лещенко заразился коронавирусом

Москва, 26 марта. Певец Лев Лещенко заражен коронавирусом. Это подтвердили взятые у него анализы. Сейчас артист находится в столичной больнице №40 в Коммунарке.

Напомним, вместе с артистом ранее была госпитализирована и его супруга Ирина. Сначала у них диагностировали пневмонию. К медикам Лещенко обратился сам уже под конец карантина, который соблюдал после возвращения из-за границы (артист посещал США и Канаду с вынужденной пересадкой в Марселе).

По данным источника Starhit, сейчас артист находится в реанимации в больнице в Коммунарке. Врачи оценивают его состояние как стабильное, но от прогнозов пока воздерживаются.

Концертный директор певца накануне подтвердил, что Лещенко в реанимации. Он подчеркнул, что у артиста были тяжелейшие гастроли, перелеты по два раза в день, и вот теперь его «подпитывают кислородом».

«Он там будет еще дня два. Молитесь за него и за его жену. Даст бог, выскочим отсюда», — подчеркнул он.

Близкий друг Лещенко, пародист Владимир Винокур накануне сообщил, что поддерживает связь с музыкантом, но в больницу не ездит, потому что все равно его туда не пустят.