Турки попросили Путина убедить Эрдогана уйти из Сирии и спасти турецкую экономику

Коронавирус парализовал жизнь в Турции. Граница закрыта более чем с 70 странами, школы и университеты перешли на «удаленку», общественные заведения не работают, транспорт опустел больше, чем на половину. Жители Стамбула закупились продуктами впрок и боятся выйти на улицу. Город словно вымер. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей из туристического центра страны.

«Народ скупает одеколон, дезинфицирующие средства, продукты на случай, если придется сидеть на карантине дома и никуда не выходить», — рассказывает корреспонденту ФАН уроженка Казахстана и местная жительница Ольга Эркек.

Китайская пневмония распространяется в Турции быстрее, чем в Италии, констатируют эксперты Австрийского института европейских исследований и исследований в области безопасности. Республика значится на 14 месте в списке топ-15 самых пострадавших стран от инфекции COVID-19. Число заболевших достигло 9217, погибших — 131.

Ситуация усугубляется: за минувшие сутки умерло еще 23 жителя, вирус поразил 1815 человек, констатировал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Глава ведомства призвал призвал 83 миллиона граждан сохранять спокойствие.

«Не рискуйте своей жизнью и жизнью ваших близких. Оставайтесь дома», — обращается он к нации на своей странице в Твиттере.

Экономическая жизнь Стамбула замерла. Из-за отсутствия туристов магазины и уличные кафе несут убытки. В отчаянии продавцы зазывают прохожих небывалыми распродажами.

Обычно к обеду в этот магазин восточных сладостей приходит не меньше 25 покупателей. Последнюю неделю заглядывает в лучшем случае по два, говорит продавец.

«Много убытков. Почти 90% покупателей исчезло», — признается Мухаммед.

В кассе тем, кто платит наличными, делают скидку. У банкоматов очереди: население не доверяет банкам и готовится к худшему. По данным Ассоциации электронной коммерции Турции, продажи средств защиты и товаров личной гигиены выросли в три раза.

В аптеках разобраны все антисептики и спиртовые лосьоны. В магазинах их почти не осталось.

«У нас была антибактериальный гель «Колониа», но он закончился. Поставщики взвинтили цену до небес, и теперь его нигде нет, — объясняет продавец небольшого продуктового магазинчика в Султанахмете Джан Эртан. — Если бы антисептики поставляли по прежней цене, я бы продавал их как воду, потому что спрос гигантский!»

В аптеках доступны лишь однодневные медицинские маски, но их тоже разбирают молниеносно.

«Я покупаю это ради своей безопасности», — сказали корреспонденту ФАН бельгийские туристы Карим и Хафса.

Некоторые предприниматели договорились с поставщиком и теперь зарабатывают на эпидемии. Продавец головных уборов в районе Аксарай закупил антисептик и продает бутылочки по 10 лир. Говорит, от шляп такой выручки не дождешься.

«В день уходит 30-40 бутылок, это отлично, — говорит Угур Ток. — А что? Я хочу заработать денег!»

Граждане охотно поддаются панике, некоторые даже злоупотребляют алкоголем. Так, 15 человек погибли и 60 оказались в реанимации после отравления подделкой в попытке обезопасить себя от коронавируса.

«СМИ и правительство сеют панику среди людей, они заставляют нас без конца думать об этом коронавирусе! Они пытаются запугать нас», — поделился своим мнением с корреспондентом ФАН житель Стамбула Джон Джингес.

Молодой человек в ужасе: жизнь в городе остановилась в считанные дни.

«Если тебе надо прогуляться, например, по магазинам, ты напуган, только и думаешь о том, как бы ни к чему не прикасаться. Кто-то кашлянул, и ты уже готов убить его за это! Это неправильно», — считает он.

Коронавирус потряс и без того нестабильную экономику страны, жалуются турки. А власть, вместо того, чтобы решать проблему, говорят стамбульцы, делает вид, что есть дела поважнее.

Страну накрыла волна массовых арестов граждан за «необоснованные и провокационные» публикации об эпидемии в соцсетях. За несколько дней службы безопасности Турции задержали больше 400 человек.

«У нас, турок, во всяком случае, у многих, у 30 %, нет ни бизнеса, ни денег!» — заявил стамбулец Хакан Черкез.

Мехмет Акбулут утверждает: турецкая экономика начала рушиться два года назад, и это заметно снизило качество жизни турок.

«За это время семь моих друзей потеряли работу и уже два года не могут найти постоянную, — сказал он. — У меня сейчас есть некоторые проекты, но их немного: два года назад у меня было по три проекта в месяц, а сейчас не больше одного. Сейчас я выживаю на те деньги, которые мне удалось накопить тогда, трачу запасы. О том, чтобы зарабатывать, и говорить не приходится».

Беспокойство населения разделяет Турецкая конфедерация ассоциаций работодателей. Ведущий профсоюз страны призвал власти ввести меры социальной поддержки граждан, например, запретить увольнения и неоплачиваемый отпуск.

Чтобы отвлечь граждан от экономического кризиса и эскалации военного конфликта в Сирии, турецкие СМИ занимаются откровенным вбросами. Например, издание Haberturk обеспокоилось подорожанием золота на Гранд базаре из-за новостей коронавирусе. Продавцы призвали не верить таким заявлениям.

«Золото падает в цене. 3,17 лиры за грамм, — говорит корреспонденту ФАН продавец Омар. —На прошлой неделе было 3,33 лиры».

Другой предприниматель признался, что ждет его бизнес через месяц.

«Посмотрите, на базаре пусто! — показывает Дервиш на малолюдные торговые ряды. — Все боятся, никто не тратит деньги. Нет покупателей, нет бизнеса, нет ничего, работники сидят дома, магазины закрываются, им нечем платить».

Население Турции подавлено: вместо того, чтобы спасать экономику, президент Реджеп Тайип Эрдоган увлечен военным вмешательством в Сирию турецкого народа и расправой над «врагами» внутри страны. Как правило, репрессиям подвергаются журналисты, критикующие его политику.

Так, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в прошлом году безуспешная оккупационная операция турок в Ливии и сирийской провинции Идлиб «съела» 19 миллиардов долларов из бюджета страны.

«Больше 70% всего населения Турции негодуют, — сказал Мехмет Акбулут. — Я бы хотел, чтобы наше правительство отозвало наших солдат обратно в Турцию и прекратило противодействовать Башару Асаду. В Турции огромная проблема, и это не Сирия, а наша экономика и коронавирус, потому что большинство людей стремительно теряют работу. Нам плевать на то, что происходит в Сирии. Единственные, кому это интересно, это президент и его окружение».

Вопреки заявлениям властей страны о прекращении поддержки террористов, турецкие военные продолжают нести потери в Сирии. Чтобы скрыть эти факты, руководство страны заявляет, что военнослужащие кончают жизнь самоубийством, обнаружив у себя коронавирус.

«Многие против того, что Эрдоган в Сирии это все развернул, это его рук дело. Потому что они знают, что неправильно, что Эрдоган там находится, ему вообще там делать нечего», — говорит Ольга Эркек.

Русофобские акции в Стамбуле, угрозы в адрес российского посла в Анкаре... Несмотря на насаждаемые в турецком обществе антироссийские настроения, в Турции есть люди, которые уверены: именно Россия способна направить политику их президента в нужное русло.

«В Турции порядка 20-25% поддерживают Асада. Жители всего мира, члены правительств Европы, США, России могут остановить Эрдогана, потому что он слушает их больше, чем турок, — говорит режиссер кино. — Пусть Владимир Путин подтолкнет его к тому, чтобы уйти из Сирии. Покажет ему, где правда, а где ложь. Потому что он знает это лучше, чем Эрдоган».

Вспышка коронавируса высветила наиболее уязвимые места турецкой политики. Как показало мнение жителей Стамбула, большинство проблем на внешнеполитическом фронте Эрдоган создает себе сам.