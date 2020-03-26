Собчак рассказала о результате теста Нарусовой на коронавирус

Москва, 26 марта. Результаты тестов сенатора Людмилы Нарусовой, которую проверяли на коронавирус, оказались отрицательными. Об этом сообщила ее дочь — известная телеведущая Ксения Собчак.

В четверг она написала, что Нарусову поместили в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус после того, как у нее поднялась температура. Через некоторое время Собчак написала, что результаты анализов оказались отрицательными.

«Результат теста отрицательный. Диагноз — пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома и без Платона», — отмечает она в своем Telegram-канале.

Напомним, что Людмиле Нарусовой 68 лет и она находится в зоне риска. Люди в возрасте тяжелее переносят коронавирусную инфекцию и нередко погибают в результате заражения. Чтобы избежать инфицирования, врачи советуют часто мыть руки и по возможности не выходить из дома.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.