Всех вернувшихся из-за заграницы россиян будут проверять на COVID-19 в аэропорту

Москва. 26 марта. Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что тестирование на наличие коронавируса будет проводиться всем возвращающимся в Россию из зарубежных государств прямо в аэропорту. Об этом он рассказал на заседании кабинета министров в четверг.

«Минтранс совместно с Министерством иностранных дел РФ должны подготовить план вывоза людей из зарубежных стран», — сказал он.

При этом у всех вернувшихся на родину россиян прямо в аэропорту будут брать анализы на выявление новой коронавирусной инфекции. Кроме того, из-за борьбы с пандемией в РФ будет вводится «ограничение внешнего притока людей, которые могут быть так или иначе переносчиками инфекции».

Напомним, с 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное авиационное сообщение из российских аэропортов в другие государства и обратно. В другие страны будут летать только самолеты для эвакуации граждан РФ.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве.

Так, 136 из 182 новых пациентов с коронавирусом выявили в Москве, еще семь — в Свердловской области и по пять в Санкт-Петербурге и Пермском крае. По три новых случая зарегистрировали в Ставропольском и Красноярском краях, Татарстане и Челябинской области. Еще по два заразившихся находятся в Псковской и Самарской областях, а также в ХМАО и в Бурятии. По одному случаю выявили в Хакасии, Хабаровском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.