Петросян разозлился на Степаненко из-за статуэтки козлика

Москва, 26 марта. Известный юморист Евгений Петросян обвинил бывшую жену Елену Степаненко в присвоении совместно нажитого имущества, в частности статуэтки козлика стоимостью около 200 тысяч рублей. Об этом сообщил адвокат разозлившегося артиста Сергей Жорин.

Пропажу Петросян заметил совершенно случайно. Ему на глаза попалось недавнее фото Степаненко с певицей Ольгой Бузовой. Дорогая фигурка стояла на заднем плане снимка.

«Этого козлика работы знаменитого израильского мастера Евгений Ваганович лично покупал на фабрике в городе Яффа. Стоит он 2,5 тысячи долларов (почти 200 тысяч рублей. – Прим. ФАН)», — цитирует Жорина KP.Ru.

Адвокат уточнил, что уникальная вещь стояла в квартире юмориста в Зачатьевском переулке, которую после развода заняла его экс-супруга. Самого Петросяна, которому периодически требуются оставшиеся в апартаментах личные вещи, Степаненко пускает «с боем», добавил Жорин.

«Каждый раз чуть ли не обыскивает его на выходе, а сама, получается, втайне выносит из дома дорогие раритетные вещи», — возмутился юрист.

Как напоминает НСН, артисты развелись еще в конце 2018 года. Но раздел имущества продолжается. Экспертам предстоит оценить около пяти тысяч предметов искусства и других редких вещей, пишет «Культуромания».

Недавно в Сети появились слухи о том, что Петросян не просто так отдыхал в Дубае со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой. Есть предположения, что пара скрытно прибегла к услугам суррогатной матери, как в свое время поступили артисты Алла Пугачева и Максим Галкин.

Жена Петросяна не стала комментировать эту информацию. При общении с подписчиками в Instagram Брухунова ушла от ответа на вопросы о прибавлении в семье. Петросян же в разговоре со СМИ заявил, что это не их дело.