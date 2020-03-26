Плененный боевик «Хайат Тахрир аш-Шам» раскрыл схему переброски наемников из Сирии в Ливию

Каср бен Гашир, 26 марта. Ливийская национальная армия (ЛНА) предоставила результаты допроса сирийского наемника, попавшего в плен после очередной вооруженной провокации со стороны террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Видео было опубликовано в Twitter.

Боевик попал в плен накануне, 25 марта, после неудачной попытки ПНС атаковать ЛНА в Айн Заре. Он получил ранение около двух недель назад, однако руководство ПНС так и не предоставило ему медицинскую помощь.

В ходе допроса было установлено, что захваченным террористом является 23-летний сириец по имени Ибрагим Мухаммад Дарвиш, выходец из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», признанной террористической в Турции (бывшая группировка «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ).

Он рассказал, что переброской боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» занималась Турция. Группу террористов из Сирии турецким военным самолетом доставили в Стамбул, а оттуда гражданским рейсом в аэропорт «Митига» в Триполи. Дарвиш вошел в состав 2-ой волны наемников, переброшенных в Ливию Турцией. По словам боевика, на помощь ПНС в этой волне было переправлено 3 тысячи наемников, порядка 500 из них уже мертвы.

Слова пленника стали еще одним подтверждением сотрудничества Турции с террористическими группировками, в том числе и с теми, которые признаны запрещенными в самой Турции.

В среду, 18 марта, боевики Правительства национального согласия (ПНС) вместе с сирийскими наемниками атаковали позиции ЛНА в Айн-Заре. Армия Халифы Хафтара успешно отбила нападение, уничтожив десятки террористов. В ходе боестолкновений смертельное ранение получил Зияд Балам, самый разыскиваемый террорист Ливии. Боевики ПНС не отказываются от вооруженных провокаций и продолжают нести большие потери при атаках на ЛНА. В понедельник, 23 марта, армия Хафтара сообщила о ликвидации террориста Абу Хусейна Хиндави, командира группировки «Фиркат аль-Хамза», входящей в состав так называемой Сирийской национальной армии. Ее ряды преимущественно составляют сирийские террористы и протурецкие бандформирования, финансирование и команды поступают напрямую из Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.