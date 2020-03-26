Экономист назвал главное качество для победы в нефтяной войне

Для того, кто выиграет нефтяную войну, главным становится вопрос ее продолжительности и имеющегося у государства запаса прочности. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Преимущества России

У Российской Федерации есть ряд преимуществ перед Саудовской Аравией в разразившейся нефтяной войне. Об этом сообщает японское издание «Нихон Кэйдзай».

Как отмечает автор издания, падение российской валюты смягчается в первую очередь за счет значительного Фонда национального благосостояния и наличия обширных золотовалютных резервов. Кроме того, бюджет Саудовской Аравии предполагает, что цена нефти будет составлять 80 долларов за баррель, в то время как для России эта цифра в два раза меньше.

Еще одним преимуществом РФ называется устойчивость россиян к кризисным ситуациям. России уже удалось справиться с последствиями экономических ограничительных мер со стороны Запада. При этом РФ удается успешно сдерживать эпидемию коронавирусной инфекции.

Для поддержания рубля министерство финансов в рамках бюджетного правила в течение 30 дней не будет покупать американскую валюту, а также начало продавать ее. За счет Фонда народного благосостояния идет компенсация потерь для бюджета.

Запас прочности

Как отметил Артем Деев, от падения цен на нефть страдают все производители, включая Саудовскую Аравию. Для того, кто выиграет «ценовую войну», главным становится вопрос ее продолжительности и имеющегося у государства запаса прочности.

«Бюджет России по итогам этого года может стать дефицитным в размере 3,5%. Саудовская Аравия уже пересматривает бюджетные статьи с целью их сокращения. Но здесь сыграли несколько факторов: и снижение нефтяных котировок, и падение спроса, и эпидемия коронавируса. Королевство смогло нарастить добычу нефти сразу на 3,5 млн баррелей в сутки, у России «потолок» увеличения добычи — 0,5 млн баррелей, недавно было решено увеличить ее на 0,2 млн баррелей, а затем и вовсе прозвучало заявление, что на фоне низкого спроса рост добычи нелогичен», — пояснил Артем Деев.

По словам эксперта, объем разведанных запасов нефти в Саудовской Аравии больше, чем у всех крупнейших мировых производителей вместе взятых. Причем вся эта нефть — так называемая «легкая», чья себестоимость начинается от 3-5 долларов за баррель. В России же таких запасов — всего 10% от всего объема разведанных месторождений, и себестоимость этой нефти составляет 15-20 долларов за баррель без учета налогов и транспортировки.

«Относительно перспектив нефтяного рынка, можно с уверенностью ожидать, что в скором времени будет создан новый альянс производителей нефти во главе с США и Саудовской Аравией. Россия, вероятнее всего, в состав альянса не войдет», — заключил Артем Деев.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.