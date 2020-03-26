НКО и партии в РФ переведут на работу в заочный режим на период пандемии коронавируса

Москва, 26 марта. Съезды НКО и политических партий представляют опасность в период распространения коронавирусной инфекции в России и будут законодательно переведены в заочный режим, передает Федеральное агентство новостей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

«После проведения консультаций с представителями ведущих НКО комитет разработал законодательную инициативу, направленную на предоставление возможности проведения съездов НКО в заочном режиме, путем использования, например, видеосвязи. Это будет помощь развитию гражданского общества в условиях пандемии, — рассказал Гаврилов. — Мы понимаем стабилизирующую роль политических партий в нашей стране, поэтому не можем допустить приостановление деятельности таких важных институтов гражданского общества»

Парламентарий уточнил, что соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

На момент публикации в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором перечислил ряд мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Глава государства призвал россиян проявить ответственность, объявил экономические меры по поддержке бизнеса и граждан, а также объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.