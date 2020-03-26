Нарусова пообещала разобраться с шумихой вокруг ее анализа на коронавирус

Москва, 26 марта. Член Совета Федерации и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова прокомментировала сообщения о своей госпитализации в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус.

«Меньше верьте Интернету», — заявила сенатор.

Нарусова рассказала, что действительно сдавала анализ на коронавирус, и тест показал отрицательный результат.

«Все хорошо. Но то, что из этого сделали такую шумиху, я еще буду разбираться», — заверила политик в комментарии Пятому каналу.

Ранее информацию о том, что коронавирус у Нарусовой не выявили, подтвердил сенатор Андрей Клишас. Он отметил, что мать Ксении Собчак здорова. При этом сама телеведущая писала в Telegram-канале, что ее маму доставили в Коммунарку из-за высокой температуры.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ранее сообщил, что 68-летняя Нарусова решила самоизолироваться, поскольку контактировала с зарубежными коллегами. Он отметил, что 24 марта сенатор не пришла на заседание комитета.

Кроме того, Тимченко рассказал, как изменилась работа Совфеда на период эпидемии. Дело в том, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин для жителей столицы старше 65 лет ради их безопасности. По словам Тимченко, сенаторы, которые изолировались дома, работают в удаленном режиме и принимают участие в заседаниях по видеосвязи.