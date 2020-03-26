Путин заявил, что обсуждаются различные варианты поддержки бизнеса

Москва,26 марта. Российское правительство обсуждает с регионами различные варианты поддержки бизнеса, включая снижение налогов на имущество, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он рассказал на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

«Не буду говорить о наиболее радикальных. Один из них — быстро договариваться о том, чтобы они снижали налоги на имущество соответствующим образом», — сказал он.

По словам президента, прежде всего, можно было бы поддержать предприятия торговли.

«Мы подумаем, как дополнительно поддержать. Есть соображения по поддержанию рынка труда», — сказал Путин.

Кроме того, Путин рассказал, что ситуация с коронавирусом изменится, вопрос только в сроках. По его словам, победа над пандемией зависит от эффективности работы вместе с бизнесменами.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве.

При этом 136 из 182 новых пациентов с коронавирусом выявили в Москве, еще семь — в Свердловской области и по пять в Санкт-Петербурге и Пермском крае. По три новых случая зарегистрировали в Ставропольском и Красноярском краях, Татарстане и Челябинской области. Еще по два заразившихся находятся в Псковской и Самарской областях, а также в ХМАО и в Бурятии. По одному случаю выявили в Хакасии, Хабаровском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.