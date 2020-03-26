Кутепов попросил кабмин разрешить ситуацию с многомиллионными недостроенными судами

Москва, 26 марта. По меньшей мере шесть недостроенных судов простаивают в России в течение десятков лет, на их строительство были выделены сотни миллионов. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

В комитет поступила информация от Росрыболовства о шести судах рыбопромыслового флота, которые сданы на ответственное хранение. По ним отсутствует решение о достройке, что делает экономический эффект отрицательным.

По словам Кутепова, в 1996 году было начато строительство научно-исследовательского судна для Госкомрыболовства. Однако в 1999 году строительство приостановилось из-за недостатка средств. В 2007 году его реанимировали, компания-победитель конкурса на достройку получила пости 75,5 млн рублей, но к работам так и не приступила, а позже обанкротилась.

«До настоящего времени ущерб, причиненный Российской Федерации, не возмещен, несмотря на наличие уголовного дела», ― отметил Кутепов в комментарии «Парламентской газете».

Кутепов обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой принять решение о достройке. Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова Кутепов попросил рассмотреть возможность поучаствовать в достройке.