Муратов отказался комментировать проверку «Новой газеты» из-за ее связи с террористами

Москва, 26 марта. Главный редактор либеральной «Новой газеты» Дмитрий Муратов отказался комментировать запущенную в отношении издания проверку со стороны московской военной прокуратуры. На вопросы коллег-журналистов он реагировал с неприкрытым раздражением.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что столичное надзорное ведомство начало проверку законности деятельности газеты, корреспондент которой контактировал с террористом. Причиной стала публикация интервью с боевиком, назвавшим выступающих на стороне официального Дамаска российских военных «оккупантами» Сирии.

«ПолитРоссия» попыталась добиться от Муратова объяснений по поводу связи его издания с сирийскими террористами, но главред, как передают журналисты, «проявил нервозность», когда услышал об инициации проверки в отношении СМИ.

«Очень хорошо. Надеюсь, они все найдут», — язвительно заявил он.

Надежды Муратова вряд ли можно принять за искренние, поскольку проверка наверняка вскроет детали, которые представителям «Новой» не хотелось бы освещать, и доставит «либералам», решившим сотрудничать с боевиками, массу проблем.

Напомним, что детище Муратова опубликовало интервью с «создателем «Свободной сирийской армии», действующим террористом Раидом аль-Асадом, который в 2011 году дезертировал из ВС Сирии и воевал на стороне с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Аль-Асад — небезызвестный сторонник джихадистов и их методов, в одном из интервью он заявлял, что «использование террористов-смертников является неотъемлемой частью сирийской революции, неотъемлемой частью действий ССА».

«Новая» со своим материалом фактически встала на сторону убийцы, публикуя ложь о российских военных в Сирии. Кроме того, в газете предпочли умолчать о том, что россиян в САР лично пригласил сирийский лидер Башар Асад для борьбы против террористов «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), уже упомянутой «Джебхан ан-Нусры» и союзных им группировок, подобных ССА. В то же время иранских партнеров официального Дамаска в издании оклеймили как «террористов».

1 Организация запрещена на территории РФ.