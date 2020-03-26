ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Москва, 26 марта. ГИБДД минимизирует контакты сотрудников с гражданами и переведет в онлайн-режим часть услуг на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В ГИБДД отметили, что услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», ― объяснили в ведомстве.

Кроме того, в автошколах будет сокращено количество сдающих экзамены. Для этого в график сдачи экзаменов внесут корректировки. Также ГИБДД отменит штрафы за нарушение сроков регистрации автомобилей на фоне распространения коронавируса.

По данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-2019 произошла в конце 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в этот город завезли американские военные.