Путин уверен, что жесткие ограничительные меры позволят ускорить борьбу с коронавирусом

Ново-Огарево, 26 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что принятие жестких карантинных мер позволит ускорить борьбу с эпидемией коронавируса.

«Вынужденные меры и временные. Но они тем короче будут, чем они будут эффективнее и, честно говоря, жестче, и тогда этот период сократится», — сказал он во время встречи с представителями бизнеса в Ново-Огарево.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором огласил ряд мер, принимаемых по борьбе с коронавирусом. В частности, глава государства объявил следующую неделю нерабочей. Данное правило не касается служб жизнеобеспечения, банковских структур и транспортных предприятий. Президент призвал россиян соблюдать рекомендации по карантину и без лишней необходимости не выходить из дома. По словам российского лидера, лучший способ уберечься от инфекции — не выходить из дома. Другая часть принятых мер является послаблением для бизнеса, который из-за эпидемии переживает не лучшие времена. Так, например, Путин предложил снизить страховые выплаты, взимаемые с малых и средних предприятий.