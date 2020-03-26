СК создал рабочую группу по выявлению фейков о коронавирусе в Сети

Москва, 26 марта. Следственный комитет РФ создал рабочую группу для выявления в Интернете фейков о ситуации с коронавирусом в России, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, эксперты группы будут выявлять распространителей ложной информации о количестве заболевших коронавирусом в России и других недостоверных данных, которые могут способствовать распространению паники среди населения.

«В соответствии с действующим законодательством будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», — подчеркнула она.

Напомним, один из распространителей таких фейков был выявлен сотрудниками Генпрокуратуры в интервью политолога Валерия Соловьева радиостанции «Эхо Москвы». Соловьев утверждал, что в России якобы имеется почти 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса, количество заразившихся составляет порядка 130–180 тысяч. За распространение ложной информации политологу грозит административная ответственность и штраф до 100 тыс. рублей. Роскомнадзор предъявил претензии «Эху», после чего интервью с Соловьевым было удалено с сайта радиостанции. Известно, что в отношении издания федеральная служба намерена возбудить административное дело. Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что рассмотрит вопрос обжалования требования РКН.

При этом сотрудники радиостанции почти ежедневно публикуют недостоверные информации о ситуации с коронавирусом в РФ.Так, например, радиоведущий «Эхо Москвы» Сергей Асланян на своей странице в Facebook опубликовал лживый пост о начавшейся панике в российских магазинах из-за вспышки COVID-2019. Позже выяснилось, что фото, которым он проиллюстрировал сообщение было сделано в супермаркете в Турции. Очевидно, что Асланян специально создал этот фейк для того, чтобы дезинформировать подписчиков.

На сегодняшний день в России, по официальным данным, зафиксировано 840 случаев заражения, два человека скончались.