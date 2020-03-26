Кремль рассказал подробности поездки Путина в Коммунарку

Москва, 26 марта. Поездка президента РФ Владимира Путина в больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, не была инсценировкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию о том, что якобы посещение больных с коронавирусом было инсценировкой.

«В соцсетях 99% всякой ерунды можно прочитать, абсолютно. Я скажу такую вещь, чтобы рассказать про Коммунарку. Главврач той больницы не знал, что к нему едет Путин. Он увидел его, когда вышел встречать. Никакой инсценировки не могло быть и в помине», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Президент РФ посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Путин осмотрел палаты, пообщался с пациентами и понаблюдал за работой персонала. Также он обсудил принятые меры с главой больницы Денисом Проценко. Ранее Песков сообщал, что соответствующее решение было принято главой российского государства лично после совещания в Ново-Огарево.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-2019 произошла в конце 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в этот город завезли американские военные.

По данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве. 136 из 182 новых пациентов с коронавирусом выявили в Москве, еще семь — в Свердловской области и по пять в Санкт-Петербурге и Пермском крае.