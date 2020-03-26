Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему 

Москва, 26 марта. Ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом он рассказал на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

«Когда ситуация изменится, а она точно изменится к лучшему, это 100%, вопрос конечно в сроках», — уточнил глава государства.

По его словам, победа над коронавирусом будет зависеть от эффективности совместной работы вместе с бизнесменами. Путин ответил на выступление одного из бизнесменов, создавших онлайн-платформу для дистанционного доступа к культурному, спортивному, просветительскому контенту.

«Все те люди, которые пользуются бесплатно вашим контентом, вашими новинками, останутся в качестве ваших клиентов», — сказал Путин.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве.

136 из 182 новых пациентов с коронавирусом выявили в Москве, еще семь — в Свердловской области и по пять в Санкт-Петербурге и Пермском крае. По три новых случая зарегистрировали в Ставропольском и Красноярском краях, Татарстане и Челябинской области. Еще по два заразившихся находятся в Псковской и Самарской областях, а также в ХМАО и в Бурятии. По одному случаю выявили в Хакасии, Хабаровском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.