Двое рабочих погибли в автосервисе в Воронежской области

Воронеж, 26 марта. Двое рабочих погибли в автосервисе под Воронежем, медики не смогли спасти жизнь пострадавших, говорится в сообщении на сайте СК РФ по региону.
Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, утром 25 марта в боксе автосервиса в селе Новая Усмань были найдены тела мужчин 41 года и 36 лет.
Мужчины занимались ремонтом грузовых автомобилей. В помещении произошел хлопок неустановленного происхождения, в результате чего рабочие получили множественные ранения туловища, головы и конечностей. Пострадавшие скончались на месте.
Сотрудники СК осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Расследование обстоятельств гибели мужчин продолжается.