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Двое рабочих погибли в автосервисе в Воронежской области

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Двое рабочих погибли в автосервисе в Воронежской области

Воронеж, 26 марта. Двое рабочих погибли в автосервисе под Воронежем, медики не смогли спасти жизнь пострадавших, говорится в сообщении на сайте СК РФ по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, утром 25 марта в боксе автосервиса в селе Новая Усмань были найдены тела мужчин 41 года и 36 лет.

Мужчины занимались ремонтом грузовых автомобилей. В помещении произошел хлопок неустановленного происхождения, в результате чего рабочие получили множественные ранения туловища, головы и конечностей. Пострадавшие скончались на месте.

Сотрудники СК осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Расследование обстоятельств гибели мужчин продолжается.

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