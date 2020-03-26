Двое рабочих погибли в автосервисе в Воронежской области

Воронеж, 26 марта. Двое рабочих погибли в автосервисе под Воронежем, медики не смогли спасти жизнь пострадавших, говорится в сообщении на сайте СК РФ по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, утром 25 марта в боксе автосервиса в селе Новая Усмань были найдены тела мужчин 41 года и 36 лет.